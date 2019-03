Carrió, dura con Lavagna: "Se ama tanto a sí mismo que cree que es el salvador de la Nación"

Elisa Carrió cuestionó con dureza a Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía y posible candidato presidencial del peronismo alternativo. Dijo que es "aburrido, soberbio e insoportable", criticó su posible postulación a su edad -tiene 76 años- y hasta ironizó sobre los "soquetes" con los que se vio al ex funcionario en algunas fotos.

"Yo tengo 62 y por eso me retiro. Para mí es necesario que otra generación gobierne el país. Si no, podría disputar la Presidencia, pero no. Para que los otros crezcan, uno tiene que retirarse (...) No lo votaría (a Lavagna) por la edad, por aburrido y por soberbio. Te lo dicen todos, es insoportable", lanzó la líder de la Coalición Cívica en una entrevista en el canal A24.

La crítica de la diputada nacional no se agotó ahí y dijo que el ex ministro "es peor que una tortuga".

Carrió criticó a Lavagna por el uso de soquetes en su encuentro con Pichetto.

"Yo les aseguro que es peor que una tortuga y no es (Arturo) Illia. Porque Illia era un ser de una dignidad y una valentía (...) Él se ama tanto a sí mismo que cree que es el salvador de la Argentina. Tiene problemas de autoestima", continuó.

Y agregó: "Encima anda en soquetes; no hay cosa menos erótica para un hombre que andar en soquetes".

Por último, Carrió también cargó contra el ex ministro de Duhalde y Kirchner por los problemas económicos.

"La situación está difícil, los precios están descarrilados, sobre todo con la carne. Sin embargo, todo esto no empezó ahora. Lavagna cerró las exportaciones de carne en 2005".

Todos contra Lavagna

Carrió se sumó así a las críticas del también economista y precandidato a la presidencia, José Luis Espert, quien el martes cuestionó con dureza al ex ministro a quien tildó de un "gran ignorante" que está "absolutamente sobreestimado" por la sociedad.

Espert también responsabilizó a Lavagna por el cierre de las exportaciones y le endilgó el problema de los holdouts.