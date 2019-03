Cuando las expectativas tiran para abajo todos los remedios se quedan cortos

Hay muchas manos que revuelven hoy el plato de la economía. El resultado no es bueno, ya que la mezcla impide identificar el gusto dominante y qué hacer para corregir el sabor. El mercado financiero sigue siendo el vaso comunicante, en donde se combina una estrategia monetaria diseñada para contener la caída del peso (que tiene mucho condimento externo) con expectativas pesimistas de un año político.

La tasa de interés no funcionó demasiado para contener expectativas, pero la necesidad de que se sitúe en un nivel alto como el actual repone un obstáculo para el financiamiento productivo. El BCRA prefiere que sea un dique para el tipo de cambio, aunque le ponga una soga al nivel de actividad. La absorción de pesos funcionó en el último bimestre de 2018, cuando coexistió con una oferta de dólares que le quitó presión al mercado. Lo que queda claro es que cuando desaparece esa oferta, la clásica dolarización de año electoral hace sentir su efecto.

¿Cuál es el bien que está tutelando hoy el Gobierno? En teoría protege a la economía del efecto nocivo de la inflación. Prefiere menos volatilidad cambiaria, a soportar algunos meses más de recesión. Sin embargo, algo no cierra. Hay una inyección de pesos, que generó el plus salarial de fin de año, y que continuará con las subas de asignaciones y jubilaciones. Las empresas, que contuvieron sus aumentos a fin de año (cuando la inflación bajó) ahora sienten que hay más margen para trasladarlos. Esa pulseada micro para recuperar ingresos no le hace bien a la economía, porque retroalimenta la inflación, habilita la corrección cambiaria, alarga el período de tasa alta y se engancha con la incertidumbre política. Dentro de esa nube no se ve una ruta clara. Pero es mejor bajar la velocidad que frenar.