Los empresarios más cercanos a Macri están tan nerviosos como él

Después del fin de semana largo por Carnaval, el dólar saltó a $ 41,60 y el riesgo país superó los 750 puntos. Las acciones argentinas en Nueva York (NYSE) caían, en algunos casos, más de 5%. Ayer, a media mañana, un empresario de los más allegados al presidente Mauricio Macri llegaba a su oficina con un diagnóstico muy duro de la situación económica.

"Yo hubiera propuesto un plan para expandir la actividad; porque cuando hay ajuste y se entra en una espiral de seguir reduciendo, nos empobrecemos todos", sentencia.

El interlocutor apoyó a Macri en 2015, cuando pocos creían que a Daniel Scioli se le pudiera escapar la elección presidencial. Con la campaña ya en curso, el empresario está convencido de que Macri será reelecto, pero que no será por la economía: si la actividad repunta, no le va a dar un impulso extra a Cambiemos, y si "anda mal" -con un repunte del dólar a los máximos históricos-, será "negativo".

"El caso de México es un buen ejemplo. La economía allá estaba muy bien con Enrique Peña Nieto, y sin embargo ganó Andrés Manuel López Obrador", postuló.

Su receta para el crecimiento incluye una reforma impositiva y laboral para bajar costos empresariales. "El costo logístico es un disparate, es hasta 500% más caro que lo normal", se queja. También dijo que, en el lugar de Macri, al FMI le hubiera pedido u$s 100.000 millones a largo plazo -más de 10 años-, y no u$s 57.100 millones a tres años.

Para él, el Gobierno sigue en una etapa "gradualista". "Yo sería expansivo", repitió. "Hubiera tomado mucha más deuda para crecer; Japón, Europa y EE.UU. tienen deudas gigantescas sobre su PBI y nadie habla allá del déficit fiscal. Acá fuimos directo al prestamista de última instancia, lo que mostró una señal de que nadie más nos quiere prestar plata. Y es una deuda a corto plazo -con el FMI- que no nos deja vivir, porque lleva al Gobierno a tomar decisiones equivocadas", lamentó.

Su definición de los primeros tres años de Gobierno es negativa. "Todos nos equivocamos y pensamos que con la llegada de Macri iban a venir las inversiones, pero no es algo mágico. Espero que, si es reelecto, tome las medidas que debe tomar", piensa.

No obstante, también ve una dificultad: ¿si no lo hizo en 2016, cuando recién asumió, por qué lo haría en 2020?, razona. Así, apuesta a que jugado por jugado, el Presidente establezca reformas de largo plazo con menores restricciones políticas, al no tener que pensar en una reelección.

Aunque no ahorró críticas para el kirchnerismo, el empresario admitió que una gran parte de la sociedad vivía mejor con el Gobierno anterior. "Los mercados creen que hay competencia electoral y eso hace subir el riesgo país. Pero también sé que Juan, Clara y Pedro vivían mejor con el gobierno de Cristina Kirchner que con Macri, porque pudieron comprar un televisor y el auto. A ellos no les importaba de dónde salía la plata ni se daban cuenta de que se estaba hipotecando el país y vendiendo las joyas de la abuela", matizó.

El viernes pasado, esta fuente no vio el discurso de Macri en el Congreso ante la Asamblea Legislativa, pero pudo saber por qué el Presidente utilizó un tono enérgico y violento, que observó como un rasgo más propio del kirchnerismo y, dice, estaba fuera de los planes oficiales.

"Le gritaban casi en la cara y lo desconcentraron", cuenta. Macri se puso nervioso y atribuye a eso que tuvo tantos furcios.

Como hombre de negocios, está preocupado. "Este Gobierno también vive cambiando las reglas del juego", se queja.

En la semana en que el juez federal Claudio Bonadio citó a declarar a 30 empresarios por la causa de los "Cuadernos de la corrupción K", consideró que el proceso judicial daña aún más la imagen y la reputación externa del país.

"Es una m..., aunque es sano para la República. ¿Quién va a querer asociarse para construir con empresas locales que aparecen en esa causa? Las inversiones llegan al país en un contexto de paz y estabilidad. Brasil e Italia viven desde hace muchos años muy mal después del Lava Jato y el Mani Pulite", recordó.

Aunque jamás le va a quitará apoyo a Macri, las desventuras del Gobierno lo tensan tanto como al Presidente.