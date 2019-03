Banco Industrial: nuevo accionista de la fusión entre Matba y Rofex

El banco industrial pagó u$s 2,1 millón por el 1% de Rofex, más u$s 150.000 por una acción de MATBA y va por más: no sólo de las del Mercado a Término, sino también por las de Rofex, ya que la entidad conducida por Andy Meta está interesado en tener una mayor participación tras la fusión de ambos mercados.

De hecho, con los rosarinos comparten desde enero pasado b.trader, la plataforma de trading marca blanca que agiliza el proceso de aceleración digital de las operadoras financieras. En b.trader el aporte del mercado de futuros como socio estratégico de Poincenot (pata innovadora techie del Industrial) se concretó con una contribución de capital de u$s 140.000, más su know-how mediante la incorporación de un director en la nueva sociedad. De esta manera se convierte en un socio minoritario no controlante, pero estratégico, para que la nueva sociedad brinde valor en la digitalización y acceso al mercado de capitales a la mayor cantidad de personas en Argentina.

Por lo pronto, Facundo Vázquez, ascendió al estratégico puesto de COO del Grupo BIND, la marca paraguas del ecosistema de soluciones financieras que incluyen al BIND Banco Industrial, BIND Inversiones (agrupando la Sociedad Gerente de FCI Industrial Asset Management y el agente bursátil Industrial Valores), BIND Garantías (la flamante SGR tras la adquisición de Garantías de Valores SGR), BIND Broker de Seguros (ex-Industrial Broker de Seguros) y BIND Leasing. Cuando da charlas en público, Vázquez aparece con tres cargos: fundador y CEO de Poincenot, COO del Grupo BIND y andinista. En sus exposiciones, suele utilizar sus dos frases de cabecera, una de las cuales combina al management con su pasión por las altas montañas: “Aprendan a confiar en su equipo, es la única manera de poder escalar, buscando cumbres comunes”. La otra dice: “Si vivís cada día como si fuese último, es muy probable que algún día hagas lo correcto”.

En el BIND, hacer lo correcto tiene que ver con OKR. Estas tres letras son las que más se escuchan en los headquarters del Banco Industrial, ya que la organización está implementando un modelo de gestión basado en OKRs: objective key results. La entidad dirigida por Andrés Meta persigue la premisa de tener una propuesta integrada de servicios financieros ágiles e innovadores.

“¿Esto está entre tus OKRs?”, es la primera pregunta que le hacen los jefes a los colaboradores cuando deben aprobar algún budget. “Es un sistema de gestión que le da mucha transparencia a toda la organización, en donde todas las áreas y unidades de negocios tienen visibilidad sobre los objetivos de cada una, con lo cual generan un alineamiento”, explican puertas adentro.

“Hace tres años lanzamos un plan de transformación digital muy ambicioso para alcanzar nuestra visión. Nos reorganizamos como un grupo financiero redefiniendo nuestra propuesta de valor integral de servicios y soluciones. La nueva arquitectura de marcas responde a esto pensando en darle claridad a nuestros clientes y a nuestros propios equipos de trabajo”, comenta Meta, CEO de Grupo BIND.