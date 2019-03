Qué esperar y a qué estar atentos en los mercados durante la semana corta

La semana que comienza será corta y tendrá apenas tres ruedas, pero no por ello promete ser menos intensa. El viernes pasado el dólar volvió a subir y quedó a un paso de los $ 41, mientras que lunes y martes durante los feriados de Carnaval tuvieron paralizado al mercado local, aunque los adrs ​​​​​​de acciones argentinas que cotizan en el exterior mostraron mayoría de números rojos y el riesgo país no se tomó descanso y subió hasta alcanzar niveles de enero.

Qué esperar entonces esta semana. Por lo pronto, habrá que tener en cuenta algunos datos revelevantes de la economía de Estados Unidos que de cumplirse las expectativas podrían impulsar al dólar.

Entre ellos, mañana la Fed publicará el “Libro Beige” una imagen de la economía estadounidense, mientras que el jueves habrá reunión de tasas del Banco Central Europeo (BCE), aunque se espera que la tasa se mantenga en el 0%. El viernes, se darán conocer los datos de empleo de los Estados Unidos, que de cumploir con las expectativas impulsarían el precio del dólar.

A nivel local

En cuanto al escenario argentino, la inflación de febrero se conocerá recién la semana próxima, dato que si bien será alto el mercado ya lo tiene descontado. El propio presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, reconoció que el número de febrero será alto.

El analista financiero Mauro Mazza aseguró en diálogo con El Cronista que si hay acuerdo con China y el yuan se aprecia “tendremos un rally muy fuerte en emergentes”. Ahora si eso no ocurre “ganaron competitividad con la guerra comercial, obligando al dólar hacer todo el esfuerzo”.

“Ya Trump hace unos días en la convención Conservadora les pegó un palito a la Fed nuevamente por el dólar fuerte y esto es relevante. Trump quiere un dólar débil y empezó la campaña por eso. Eso de acá a unos meses nos ayudará”, analizó.

En cuanto a lo doméstico, planteó que el 14 de marzo será un día clave ya que el Indec dará a conocer el dato de inflación de febrero que se espera ronde el 4%.

“Además es en esa semana entra del Noa y parte del maíz de Santa Fe norte y Córdoba. Aún seguimos con la plaza cambiaria débil por la escasez de divisa. Eso explica que con una demanda un poquito más fuerte el viernes subiera tanto”, apuntó.

Mazza remarcó que esa demanda “seguirá impulsando la tasa hacia el 51%, que es donde debería estar con inflacion del 3.4% y riesgo país de encima de los 730”.

En este sentido, aclaró que “la suba del riesgo es toda regional” y señaló que la Argentina “es emergente en bonos mucho más que en acciones, y es deuda B, lo que la transforma en un desastre de volatilidad ante cualquier ruido externo”.

Pronosticó que el mercado local recién se va a estabilizar “con la semana completa de mitad de mes. Esta semana esta perdida y no hay que tomar decisiones. Hay que mantenerse en lo que se está posicionado y esperar”, aconsejó.

Por su parte, Fernando Camusso de Rafaela Capital destacó que en adrs “lo que se está viendo es una toma de ganancias razonable”.

“Sabemos que cuando los índices líderes caen, nuestro Beta high risk nos impacta más. El Merval tocando 37.000 puntos dio señales vendedoras después de haber crecido bien a pesar de los bajos volúmenes”.

“En la rueda del martes los mercados absorbieron tres temas fundamentales: uno es que China anunció que crecerá 0,5% menos en 2019 (6% vs 6,5% estimación previa), segundo la posibilidad de un acuerdo comercial entre EE.UU. y China sigue vigente aunque con idas y vueltas y el miércoles habrá Libro Beige de la Fed, por ahora se sigue descontando una Reserva Federal menos dura en la suba de tasa”, explicó.

A todo esto se suma un dato de servicios de febrero en Estados Unidos con números lo que hizo subir al dólar a nivel global.

“Las monedas emergentes respondieron mixtas. De no mediar ninguna noticia no esperada esta semana debería ser tranquila en el plano internacional. Para monitorear de cerca es ver como viene la inflación de febrero que ahora parece estar arriba de 3,5% y la movida del BCRA que ya anunció un sobrecumplimiento de metas. Eso no da de esperar tasas en el 50% por ahora”, resumió.