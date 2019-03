Lavagna sale a recorrer el país y juega al "efecto sorpresa"

San Juan fue el puntapié inicial, pero Roberto Lavagna no se quedará quieto en Buenos Aires en las semanas por venir. Mientras prepara ahora una nueva incursión mediática este jueves por una radio y TV del interior, el ex ministro de Economía de Duhalde y Kirchner tiene previsto salir de recorrida por todo el país para tomar contacto con la realidad de las distintas provincias en plan de campaña.

Con el celo habitual que le impone a cada uno de sus movimientos y contactos con la prensa, Lavagna prefiere jugar con el “efecto sorpresa”, una modalidad que –hay que decir- le impone algunas dificultades a la gente que lo acompaña a la hora de comunicar los pasos del ex ministro. “Es muy reservado pero además, la reserva tiene que ver con un dato no menor: la campaña aún no está diseñada” dicen cerca del economista.

En efecto; la estrategia electoral sigue por ahora en stand by porque Lavagna aún no da la señal de largada. De hecho, volvió a dejar claro el fin de semana pasado que sólo será candidato si logra –como pretende- articular un armado de unidad nacional que contenga a sectores del peronismo, el progresismo, desencantados de Cambiemos e independientes. Y esa articulación, claro, todavía está por verse.

Otro dato que Lavagna clarificó en el extenso reportaje que le concedió al diario Perfil, es su posición frente a la grieta. Y la repetirá este jueves, cuando vuelva a tomar contacto con un medio periodístico. “Es firme su decisión de no tener nada que ver con ninguno de los dos extremos de la grieta; ni el macrismo ni el kirchnerismo”, repiten sus voceros.

El mensaje va dirigido especialmente a los peronistas K que vienen intentando en vano acercarlo al redil, no sólo a través de invitaciones públicas, como la que le hizo el sanjuanino José Luis Gioja cuando dijo que le gustaría que el ex ministro participe de una gran interna del PJ, sino también en contactos privados que el ex ministro declina sin pronunciar palabra con una sonrisa.

Córdoba

Una de las provincias que seguramente visitará Lavagna en su recorrida por el interior será Córdoba, aunque recién lo hará después del 12 de mayo. En esa fecha el gobernador Juan Schiaretti buscará su reelección en los comicios locales y ya ha hecho saber que prefiere por ahora concentrarse en la campaña provincial. Sin embargo, el mandatario cordobés, uno de los referentes del espacio Alternativa Federal, también quiere incidir en la campaña nacional y lo hará sin duda una vez que consiga el objetivo de ser reelecto, si es que lo consigue, claro.

Córdoba es precisamente una de las provincias a las que Lavagna mira con más atención y donde, dicen cerca suyo, la figura del ex ministro mantiene una gran aceptación. Recuerdan, por caso, que en las presidenciales de 2007, en las que Lavagna se presentó como candidato junto al radical Gerardo Morales, el ex ministro venció a Cristina por 22 puntos en ese distrito.

También es cierto que Mauricio Macri arrasó en la provincia mediterránea en 2015 y ese triunfo fue un factor clave en su arribo a la Casa Rosada. Pero desde entonces, mucha agua corrió debajo del puente y el alto nivel de aceptación que supo tener el Presidente entre los cordobeses se fue disipando al compás de la crisis y las medidas del Gobierno. La irrupción de la eventual candidatura Lavagna también allí complica a Cambiemos.