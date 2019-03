Vaca Muerta, única vía para recuperar terreno en la producción de petróleo

La producción de petróleo mejoró un 2,1% en 2018, gracias al aporte de Vaca Muerta. Sin embargo, los niveles de extracción todavía son menores que en 2015, cuando asumió el actual Gobierno, y siguen en la misma línea que en 1991, hace 27 años.

El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, que conduce el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, publicó un duro informe con las tendencias de los últimos diez años, que recopiló los datos de producción de petróleo y gas, las ventas de combustibles, el comercio exterior y los subsidios.

"La producción de petróleo de 2018 fue menor que la de 2015 y la de 2016, y solo supera por muy poco a la de 2017, que fue bajísima. En Argentina todas las cuencas petroleras convencionales están en declinación productiva y los pozos de exploración petrolera, que son los que permiten descubrir nuevos yacimientos, son hoy muchos menos que en el pasado", fustigó Lapeña, que acompañó entre 1983 y 1988 la presidencia del radical Raúl Alfonsín.

Ante la consulta de El Cronista, Lapeña expuso: "El nivel de 2015 no va a ser difícil de recuperar en el corto plazo, con nuevas inversiones en Vaca Muerta. La apuesta que está haciendo el Gobierno en petróleo es lógica, ya que allí no hay subsidios como en el gas". "Decir que la Argentina se va a recuperar por el shale gas, que está subsidiado, es irreal, porque no existen los fondos suficientes para sostenerlo", amplió.

En el resumen ejecutivo de su informe anual, Lapeña criticó a los funcionarios del Gobierno y a otras entidades del sector petrolero. " El IAE no miente, no disimula los datos negativos edulcorándolos, y pondera adecuadamente los positivos sin exagerarlos. Los lectores se sorprenderán al ver las diferencias abismales que existe entre el discurso de la propaganda política y los funcionarios de los gobiernos de turno con la realidad misma", cuestionó.

Para Lapeña, los funcionarios "no dicen toda la verdad". Por ejemplo, señaló que la cantidad de pozos exploratorios bajó considerablemente y que, de esa forma, Argentina está condenada a que siga cayendo la actividad. También indicó que Vaca Muerta sigue explicando una pequeña porción del total de la producción petrolera, mientras en el resto de las cuencas convencionales, según su visión, se abandonaron las inversiones.

El radical recordó la estimación del ex secretario de Energía Javier Iguacel de que en tan solo cinco años se duplicaría la producción de petróleo y gas. "Sus pronósticos eran infundados, porque para llegar a eso se necesita crecer al 15% anual", corrigió.

El cuestionamiento de Lapeña al Gobierno es duro. Aunque en la otra vereda ideológica, coincide con lo que planteó el mes pasado desde la cárcel Roberto Baratta, el ex número dos de Julio De Vido hasta 2015.

Como consignó este diario el 5 de febrero, el ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios cuestionó la política energética del Gobierno y comparó las cifras actuales con las que dejó como herencia el kirchnerismo.

Así, por caso, Baratta ponderó que la cantidad de metros perforados para exploración petrolera cayó un 14% entre 2015 y 2018.

Después del recorte a los subsidios para el gas de Vaca Muerta que decidió el Gobierno, la actividad está virando hacia la extracción de petróleo no convencional. Según datos de la compañía de servicios NCS Multistage, la cantidad de etapas de fractura en tight cayó a un mínimo en tres años, 30, mientras que en shale apenas superó las 400, igual que seis meses atrás.