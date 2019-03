Qué dos gobernadores no irán a la cumbre del PJ que coronará a CFK

Por primera vez en su historia, los 927 congresales del PJ Nacional recibieron la invitación para el cónclave del principal órgano partidario por mail o WhatsApp. Con un ahorro de $ 1,5 millón al evitar los históricos telegramas del Correo, cuando se está en el llano cada peso vale doble, no todos irán al cónclave del jueves en el microestadio de Ferro. A las inevitables ausencias de toda la juntada por otros compromisos o cuestiones familiares, al menos un centenar de ellos faltarán por una orden política.

Los socios de Alternativa Federal, los gobernadores Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, ya le avisaron a sus congresales provinciales (78 y 31, respectivamente) que se queden en Córdoba y Salta. No es nuevo: estos delegados tampoco asistieron en el mitín del año pasado, que tuvo 620 presentes y aprobó que las invitaciones serían por vía electrónica.

Pero en cada regla hay un excepción. En el anterior encuentro, lo fue el salteño Walter Wayar, recordado por sus bizarros spots de campaña, con baile incluido.

Si bien Urtubey no había descartado ante este diario, en diciembre, instruir el viaje a sus congresales para criticar en vivo y en directo el aval frentista que se terminará aprobando, que en los papeles decantará en un acuerdo electoral con Cristina Fernández de Kirchner, al final evitará la pelea. Algún salteño que responda a Sergio "Oso" Leavy, visitante del Instituto Patria, podría viajar igual.

Con más poder en el recinto del Senado que territorial, el otro socio alternativo, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto no tiene un absoluto control sobre los delegados de su provincia, bajo las órdenes del candidato Martín Soria. Y entre los 277 congresales bonaerenses no hay massistas que ya no se hayan acercado al PJ de Fernando Gray.

En lo que será leído como un mensaje al peronismo cordobés, el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja está planificando que el Congreso realice un homenaje al fallecido José Manuel De la Sota. Antes de su fatal accidente en septiembre del año pasado, el ex gobernador mediterráneo había sido uno de los que se acercó a la ex Presidenta.

El resto de los mandatarios provinciales, ya sea los más o los menos cercanos al esquema de Alternativa Federal, enviarían sus delgados pero evitarían su presencia.

Por el lado del kirchnerismo, si bien "están invitados todos los que quieran venir", aducen sus organizadores, no es seguro que Máximo Kirchner se dé una vuelta, como ya lo hizo en la reunión similar de la filial bonaerense. Para representante camporista ya está el congresal Eduardo "Wado" De Pedro.

A las efemérides de rigor (el centenario del natalicio de Eva Perón), y la aprobación del futuro tejido de alianza con cómo sea rebautizado Unidad Ciudadana (en rigor, el órgano le da el mandato al PJ para armar frentes), el Congreso partidario tiene otro punto importante en el orden del día: advertir con la palabra "fraude" sobre los cambios que pretende hacer el Gobierno al Código Electoral.

"El sistema electoral argentino es bueno. Nunca fueron electos candidatos con dudoso origen. El cambio que intenta el gobierno hoy es inoportuno e ilegítimo", redactó el apoderado Jorge Landau, un anticipo de su disertación del jueves. Como se evaluó en la mesa chica del PJ la semana pasada, el justicialismo siembra una anticipada sospecha sobre la posibilidad de que se transmitan los resultados de las urnas por escaneo de actas.

El reproche principal a la Casa Rosada es que no quedarían registros en papel del conteo de votos que se hace en las escuelas. El PJ Nacional instruyó a sus filiales provinciales para que lleven el tema a la Justicia Electoral local. Tampoco desestiman una vía legislativa en el Congreso Nacional.