Se tensa la interna entre Mestre y Negri y peligra Cambiemos en Córdoba

La interna cordobesa de Cambiemos para definir el candidato a gobernador aumenta día a día su tensión. De un lado, Ramón Mestre, intendente de la capital, que lleva como compañero de fórmula a Carlos Briner, intendente de Bell Ville. Junto a ellos, el radicalismo cordobés.

Del otro lado, Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos en Diputados. Su candidato a vice es el también diputado nacional Héctor Baldassi. Con ellos está además Luis Juez, la otra figura importante de Cambiemos en la provincia, quien se postula para volver a ser intendente de la capital. Además, es el tándem que respalda tanto el PRO como la Coalición Cívica a nivel nacional.

Como entre Mestre y Negri no resolvieron la interna y ninguno bajó sus aspiraciones, decidieron resolverlo en unas elecciones internas. Fueron fijadas para el 17 de marzo y podrán votar afiliados a los partidos de Cambiemos e independientes. En la provincia no hay PASO y las elecciones generales se realizarán el 12 de mayo.

Sin embargo, a pesar de que decidieron el mecanismo de resolución, la interna sigue viviendo una escalada y no es claro hasta dónde puede llegar. El problema actual es que desde el sector de Negri acusan que no hay forma de garantizar la transparencia de los comicios del 17 de marzo.

Mario Negri, un hombre clave en la estructura de la UCR

Juez, por ejemplo, sostuvo que “no podemos convalidar un proceso que no va a tener garantía ni transparencia”, por lo que avisó que prepara una impugnación para el próximo miércoles. En diálogo con Télam aseguró que lo hace para “evitar un escándalo mayúsculo”.

Su argumento se basa en que Correo Argentino, Andeani y Oca le explicaron a la Junta Electoral que necesiten entre 35 y 90 días para poder garantizar la logística y la transparencia electoral, y faltan solo 13 días para la fecha original de los comicios internos.

Adepto a las frases resonantes, Juez apuntó directamente a Mestre, a quien acusó de “apropiarse de las internas porque cuenta con los recursos y el aparato partidario”. Por eso es que propuso volver a retomar el diálogo para resolver las candidaturas, ya que es “un proceso interno mentiroso”. En este sentido, hasta consideró que “quizás sea necesario que intervenga la mesa nacional de Cambiemos”.

Si bien Juez fue la punta de lanza, sus compañeros de espacio también salieron al ataque. Negri escribió en su cuenta de Twitter que “por pedir que se cumpla con lo que por unanimidad solicitó la Junta Electoral para asegurar la transparencia de la interna, los que manejan la UCR Córdoba mandan a decir que me van a expulsar del partido. Yo trabajo para sacar al PJ, ellos para sacarme a mí”.

Su compañero de fórmula fue un poco más diplomático. El posteo de Baldassi en su cuenta consigna que “la sociedad nos reclama transparencia a los dirigentes e instituciones. Garantizarla es responsabilidad de todo Cambiemos. El proceso interno del 17 de marzo nació como una gran oportunidad y hoy está desvirtuado. Ni para uno ni para otro, está desvirtuado para los cordobeses”.

La propuesta del sector de Mestre, que es respaldado por el radicalismo cordobés, fue que colaboren organizaciones no gubernamentales con la fiscalización y los comicios.

Esta escalada de acusaciones a menos de dos semanas de la fecha de las elecciones no se sabe a dónde llegará. Existe un riesgo evidente, la fractura. Es que si no resuelven las diferencias por las buenas –ya sea con un acuerdo o en las elecciones del 17– no se descarta que ambos se presenten a las elecciones generales.

Sería un error no forzado de Cambiemos que le dejaría la reelección servida Juan Schiaretti. Unión por Córdoba gobierna la provincia desde hace dos décadas, y la eventual postulación de dos candidatos radicales –uno por la histórica Lista 3 y otro por Cambiemos– implicaría que se divida la oferta electoral para los opositores a Schiaretti.

Por otro lado se presentará Pablo Carro, por Unidad Ciudadana, aunque sus aspiraciones son menores, ya que se trata de una provincia que históricamente le ha dado la espalda al kirchnerismo.