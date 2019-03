Hubo superávit con Brasil en el primer bimestre, algo inédito desde 2003

Argentina obtuvo por tercer mes consecutivo superávit comercial con Brasil, aunque bastante acotado que los dos anteriores. En febrero, el saldo de la balanza comercial con el gigante sudamericano fue de u$s 36 millones, como consecuencia de un alza de las exportaciones hacia el vecino país de 19,6% (u$s 897 millones) y una contracción de 41,5% (u$s 861 millones).

En ese sentido, el comercio bilateral totalizó US$ 1758 millones en febrero pasado, una caída de 20,8% contra el segundo mes de 2018, cuando el rojo comercial para Argentina ascendió a u$s 700 millones.

Con el resultado de febrero, Argentina acumula un superávit de u$s 150 millones en el primer bimestre de 2019, algo que no se daba desde 2003, de acuerdo con los datos de la consultora Abeceb sobre la base de la información que mensualmente difunde el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior brasileño.

"Es un récord de superávit acumulado, no registrado desde 2003", planteó Abeceb, y expuso que el ajuste en el comercio bilateral "viene del lado de las importaciones, con un tipo de cambio alto y un consumo todavía de bajo vuelo en la economía doméstica argentina".

"Del otro lado, la economía brasileña creció 1,1% en 2018 y esperamos un repunte para este año en torno al 2,3%, a partir del efecto positivo en el consumo junto con un real más apreciado potenciando las exportaciones argentinas", planteó la consultora.

Ecolatina coincidió en que las exportaciones hacia Brasil se "ven impulsadas por una economía que paulatinamente acelera su recuperación", de la mano del tipo de cambio que, pese al retraso de enero y febrero, "aun se mantiene en zona competitiva".

En febrero, Argentina fue el tercer proveedor de Brasil, detrás de China (u$s 2668 millones) y Estados Unidos (u$s 2078 millones), de la mano principalmente de ventas de trigo y cebada; vehículos de carga, combustible y aluminio. Además, la participación argentina en las importaciones de Brasil alcanzaron 7,1% en el mes que acaba de terminar, contra 5,2% que representaron en febrero de 2018.

Del lado de las importaciones, en tanto, si bien febrero registró una desaceleración en el ritmo de contracción, se mantuvo en niveles altos, por encima de 40%. Las mayores caídas en las compras al vecino país se explicaron en febrero por vehículos de carga, vehículos de pasajeros y tractores, señaló un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

"La fuerte caída del salario real que observa la Argentina golpea la demanda de bienes finales, mientras la recesión económica presiona sobre las compras de insumos, maquinaria y combustible", consideraron por su parte desde Ecolatina.

Al comparar el comercio bilateral mes contra mes previo, el intercambio entre Argentina y Brasil registró un crecimiento de 18,9%, con crecimiento tanto de las exportaciones hacia el vecino país, con un alza de 12,7% de enero a febrero; como de las importaciones argentinas desde ese proveedor, que ascendieron a 26,2% en ese lapso.

El tercer superávit consecutivo que logró Argentina con el prinicipal socio del Mercosur se produjo en el marco de una reducción del comercio que Brasil tuvo con el mundo en el segundo mes del año. En ese sentido, las exportaciones brasileñas disminuyeron 6,4% interanual el mes pasado, al pasar de u$s 17.410 millones en febrero de 2018 a u$s 16.293 millones en el segundo mes de este año. Las importaciones de Brasil, a su vez, bajaron 12,4% interanual (u$s 12.620 millones contra u$s 14.409 millones).