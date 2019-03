La Corte con una agenda previsional

La Corte decidió tratar temas muy relevantes para los jubilados, uno es el impuesto a las Ganancias en materia previsional, y el otro es la causa colectiva por el fallo Badaro que el Defensor de la Tercera Edad presento a fin de que este fallo se de en forma automática a todos los jubilados.

Las jubilaciones están afectadas el régimen de ganancias donde un porcentaje de casi un 11% de los beneficiarios de la masa jubilatoria son afectados por este régimen. Si bien las Cámaras Federales de todo el país, han sido muy favorables siempre sobre este tema a los jubilados, la Corte siempre fue reacia a este tema fallando desde hace décadas en contra a las peticiones de los beneficiarios de no ser afectados al régimen de Ganancias. Un caso testigo fue en 2012 Calderale Leonardo Gualberto C/Anses Reajuste, donde la Sala II fallo en forma favorable sobre al jubilado de no percibir ganancias y la Corte no sostuvo esta postura y hasta hoy nunca aceptaron este criterio.

Pero este no seria el único problema en materia Ganancias, porque Anses se ocupó de descontar el impuesto en los casos de reajustes de haberes en forma irregular ya que en este caso siempre se dejo claro que el retroactivo de un juicio de reajuste no es ganancia.

Con relación a la extensión del fallo Badaro por movilidad a esta altura tratar este tema que es un juicio que el defensor de la Tercera edad realizara hace mas de 10 años a fin de que todos los jubilados recibieran idéntica situación representados, en este caso, por este fallo, la verdad es un tema que cayó en abstracto porque a la fecha con la reparación histórica y la cantidad de juicios por Anses, el porcentaje de pago es muy chico. Pero ademas en este tema debemos tener en claro que la Corte Suprema no suele dar hasta la fecha fallos en donde favorecen a todos con una causa única, sino que esta causas deben replicarse en otros juicios para poder cobrar el fallo, es decir que el que no hace juicio no llega a tener el fallo Badaro. Por lo tanto, seria raro que la Corte haga lugar a este caso que hubiera sido de gran impacto hace 10 años pero hoy no. Ademas sobre esto hay dos hechos muy importantes que demuestran el criterio adoptado por la Corte, en noviembre del 2012 la Corte le pide un informe a la Anses sobre este tema y Diego Bossio explico que si hacia frente a este dilema los fondos nunca alcanzarían para pagar los reajustes, el que quiera cobrarlo que haga juicio, y por otro cuando se saco una Ley a favor del 82% de las jubilaciones se veto, con idénticas características, no hay fondos, entonces como se pagarían hoy, con fondos de donde.

Como siempre la Corte juega su rol político y muchas veces confunde el momento con el derecho, si esto se hubiera resuelto hace años habría tenido un impacto hoy no, y con relación a ganancias, será muy interesante ver como jueces que evitan por todo medio ser absorbidos por ganacias, fallaran a favor de los jubilados en este tema, pero algo siempre se saca de todo, el haber o sueldo de un trabajador o un jubilado no puede ser considerado ganancia.