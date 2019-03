Ecolatina: 2019 sumará dos años seguidos de caída del salario real, inédito desde 2001-2002

El poder adquisito de los salarios del sector registrado caerá 4% en 2019, con lo que completará dos años consecutivos de contracción por primera vez desde el bienio 2001-2002, anticipó hoy un informe de Ecolatina.

La consultora preve, sin embargo, que el salario real se recupere lentamente hasta volver a terreno positivo en la víspera de las elecciones presidenciales, lo que igualmente "no alcanzará para dar vuelta un año complejo".

El trabajo recuerda que en 2018 el salario real registrado cayó 6,2% i.a. en promedio (-5,8% i.a. para los trabajadores del sector privado y -7% i.a. para los del sector público). "De este modo, marcó la mayor merma desde 2002, retornando a niveles no vistos desde 2004-05. Al igual que en el caso del empleo registrado, y de la economía en general, el deterioro se aceleró a medida que avanzaban los meses: el último cuatrimestre del año promedió una baja mayor a 12% i.a. (vale remarcar que el bono de fin de año no se incluye en los cálculos por su carácter no remunerativo, de todas formas su efecto fue acotado), mientras que en el período enero-agosto la contracción promedió "solo" 2,3% i.a", señala el informe.

La perspectiva de un nuevo año de deterioro del salario real en el sector registrado no puede escapar a que se repita el esquema de 2018, donde el Gobierno estableció una pauta deseada de aumento salarial que, aunque la fue corrigiendo hacia arriba, nunca alcanzó el nivel de inflación con el que cerró el año, una situación que las reaperturas y cláusulas gatillo tampoco alcanzaron a revertir. Así, mientras que para el Gobierno en 2019 serían deseables aumentos del 23%, la mayoría de los estudios privados asegura que la inflación este año no será inferior al 35%.

Ecolatina sostiene que la pérdida de 2018 "obedeció a la aceleración de la inflación, en un contexto de negociaciones colectivas cerradas (las reaperturas observadas no se hicieron extensivas a todos los sectores e implicaron recuperaciones solo parciales del nivel de compra). Por otro lado, el temor a un posible despido o suspensión, como las que tuvieron lugar en ciertas ramas puntuales, desincentivaron los reclamos salariales: se optó por preservar la fuente de trabajo y postergar la actualización de los ingresos".

"De cara a 2019 las perspectivas no son optimistas. El salario real se recuperará lentamente hasta volver a terreno positivo en la víspera de las elecciones presidenciales. De todas maneras, esa recuperación será parcial y no logrará dar vuelta un año complejo en el que el salario real promedio del sector registrado caería cerca de 4%, encadenando dos años consecutivos de contracción por primera vez desde el bienio 2001-2002. Por el lado del empleo la situación no sería sustancialmente mejor. La medición interanual podría mostrar números positivos recién a fines de año y en ningún momento se recuperaría lo perdido en 2018", sostuvo la consultora fundada por Roberto Lavagna.