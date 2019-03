Diputrucha, cannabis y rating, así fue la mañana en el Congreso

Una planta de cannabis, la irrupción de una “diputrucha”, gritos, cánticos, silbidos y carteles con el hashtag #hayotrocamino, fueron las postales que se vieron en el recinto, mientras el presidente Mauricio Macri daba su discurso en el marco de la inauguración del período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El último de su mandato. La gran ausente de la jornada, como ya se esperaba, fue la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Durante su mensaje, de fuerte tono electoral, hubo un único anuncio en concreto: un aumento del 46% de la AUH. Habló de los cimientos que dejará su gestión y aseguró, en numerosas oportunidades, que el país está “mejor que en 2015”.

Con un discurso mucho más encendido y combativo de lo esperado, que alcanzó los 18 puntos de rating de pico, por momentos leyendo, pero también improvisando, el jefe de Estado dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias de ambas cámaras. Con tono electoral y con un cierre casi de campaña al grito de “vamos Argentia”; por momentos ofuscado, colorado y hasta casi perdiendo la voz por gritar, el foco del mensaje del Presidente estuvo puesto en que el país está “mejor que en 2015”.

“Estamos dando pasos profundos para no volver atrás nunca más”, dijo en otro momento.

También, aprovechó para señalar que su gobierno está sentando las bases para el futuro. En más de una oportunidad apeló a mensajes que le hicieron llegar vecinos beneficiados por obras nacionales, para argumentar que desde su gestión “están dando pasos profundos para no volver atrás nunca más”. De todas maneras, no hizo anuncios en concreto, más allá de un incremento del 46% de la Asignación Universal por Hijo.

Varias veces, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti debió interrumpir a Macri para pedir silencio al público del recinto. “Es importante que escuchen el discurso del Presidente”, dijo en una oportunidad. Y, ante la respuesta con los silbidos y gritos por parte de la oposición, en varios tramos del discurso, los diputados y senadores oficialistas se encargaron de responderles al canto de “sí se puede”.

Quien se mostró ofuscado ante los cantos oficialistas fue el diputado del FPV Agustín Rossi, quien acusó al oficialismo de haber llenado de militantes el tercer piso del recinto. Algo similar denunció en el Salón de Los Pasos Perdidos el líder del PJ, José Luis Gioja, quien directamente se refirió a ellos como los “trolls” de Marcos Peña.

Mientras el presidente hablaba sobre las niñas víctimas de abuso sexual, irrumpió a los gritos la diputada electa de Cambiemos, Joanna Picetti, reclamando por su situación. Se trata de la dirigente que no pudo asumir su banca por “inhabilidad moral”.

“Me dicen que usted no es diputada. Usted se puede retirar”, le dijo Michetti, mientras la dirigente gritaba. Según se dijo en los pasillos, Picetti se habría presentado como diputada ante el personal de seguridad mostró su documento e ingresó al recinto.

En más de una oportunidad, Macri se dirigió a los legisladores opositores: “Sus gritos, sus insultos no hablan de mí, hablan de ustedes”. También, aprovechó para tirarle algunos palos a la oposición, al hacer alusión al DNU de extinción de dominio. Fue uno de los momentos en los que la tropa oficialista se puso de pie para aplaudir.

“Que cada quien que se oponga diga de qué lado está parado y a quién protege”, les reprochó. “Se acabó el tiempo en que los delincuentes se salían con la suya”, dijo más adelante. “Todos tenemos que rendir cuentas”, se encargó de remarcar, a los gritos, para luego rematar: “Inclusive la familia del presidente y el presidente”.

En medio de la enumeración de los logros por parte del Gobierno, uno de los fragmentos que más enojó a la oposición fue cuando el Presidente aseguró que la pobreza, durante su mandato, había bajado. Fueron varios los legisladores que se levantaron de su banca, como el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien se puso de pie para negar, a los gritos, los dichos de Macri.

Una de las ausencias en el recinto, que ya se esperaba, fue la de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien jamás presenció el inicio de sesiones, desde que dejó la presidencia.

Mientras que una de las postales de la jornada fue la diputada del Movimiento Evita Araceli Ferreyra, quien junto al cartel #AutocultivoYA, llevó una maceta con una planta de Cannabis.

En los pasillos del Congreso, una vez terminado el discurso, fueron varios los que se mostraron sorprendidos por el tono del discurso de Macri. Mientras que fueron varios los legisladores que reprocharon la falta de autocrítica y el tono de campaña por parte del presidente.