Los economistas reprocharon la falta de autocrítica del discurso de Macri

Los economistas señalaron la falta de autocrítica en materia económica del discurso inaugural del presidente Mauricio Macri del período ordinario de sesiones del Congreso, y el cariz político electoral que tuvo esa alocución. Anticiparon que 2019 será un año de pocas medidas relevantes en materia económica.

Al ser consultado por El Cronista, el economista Guillermo Nielsen dijo que “el presidente Mauricio Macri sí habló de economía, y eligió bien porque se paró en los aspectos microeconómicos, como los ferrocarriles o que el puerto de Buenos Aires es más barato que el de Salto, en Brasil”

En cambio, “el Gobierno no pegó una en la macroeconomía, y el discurso estuvo mal porque le faltó autocrítica, puso todo afuera, los mercados emergentes, los cuadernos...”, indicó Nielsen

En varios twits, Nielsen había dicho un rato antes:

“Debe ser el mejor discurso del Presidente. En lo económico, hizo bien en “pararse” en los avances micro y en el Indec. En lo macro el Gobierno fue y es lamentable. No terminan de entender que se equivocaron con el gradualismo, cero autocrítica: los problemas vinieron de afuera!”, opinó Nielsen por Twitter.

“El mensaje central es que Argentina está mejor preparada que en 2015 es muy cuestionable. Recibieron una mala herencia, no lo manifestaron en tiempo y forma, y no la supieron manejar para desgracia de todos los argentinos”, agregó.

Y por último, Nielsen expresó: “lamentables los episodios de falta de respecto a la investidura presidencial, que siempre debe ser respetada”.

El economista Orlando Ferreres, por su parte, comentó que hubo un anuncio importante en anuncio social, al decir que todo el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se dará todo junto, pero después no habrá más.

Pero despues, ironizó Ferreres, el Presidente habló de que estamos mejor que en 2015, de que el Gobierno es bueno, que todo está bien y va a ir mejor, mientras que señaló que anunció cosas que ya se habían anunciado hace dos o tres meses y que ahora van a entrar como proyectos de ley al Congreso, pero que habrá que ver si salen aprobados.

Ferreres subrayó las palabras de Macri que señalaron que todos los que estabán gritando son los responsables de su propia cultura o de sus propias reacciones. “Estuvo muy enérgico”, manifestó.

El economista resumió que fue “un discurso interesante sin grandes novedades. El énfasis más que en anunciar medidas estuvo en el cariz político; hubo barrabravas de los dos bandos, se polarizó por el tema político de este año, en el que habrá mucha política pero muchos pensamos que hará pocas medidas signficativas en materia económica”.

A su vez, el economista que calculó la dimensión de la corrupción de la década kirchnerista, Ariel Coremberg, dijo que “el discurso de Macri pareció ser de un presidente que recién asume".

"Ante la profundización de la crisis económica y el conflicto distributivo el Gobierno continúa sin ministro de economía y sin ministro de trabajo, y sin un plan de estabilización y crecimiento que es un requisito básico para retomar la iniciativa política y económica”, añadió Coremberg.

“Otro tema a resaltar del discurso es que el es que el único anuncio relevante es el aumento de 46% de la AUH, casi igual que la inflación, no obstante es superior al dado a las jubilaciones. Es una señal errónea hacia los jubilados siendo que los jubilados y la Anses son los que financian la AUH; es decir siguen siendo desfinanzados para fines no previsionales”, enfatizó Coremberg.

Claudio Lozano, economista y presidente del partido Unidad Popular, el discurso fue "una pieza oratoria dedicada a la campaña, no tiene nada que ver con la realidad; estuvo plagado de mentiras".

"Estamos ante una política económica que destruye el presente y compromete el futuro. Si bien dice que se evitó el default, la verdad es que fue por la vía de la expansión del endeudamiento es que se padece hoy el programa del FMI ", dijo Lozano.

"El acuedo con el FMI fue el recurso para superar la situación de default de principios de 2018. Ante esto cualquier índice para comparar lo que ocurría en 2015 es negativo para el Gobierno". precisó Lozano.

La afirmación de Macri de que estamos mejor es una mentira. Con la expansión en u$s 100.000 millones de la deuda púlbica, de los cuales se fugaron u$s 60.000 millones, la economía está dos puntos abajo que en 2015, el ingreso por habitante es 5% infeiror, lo salarios están 16% abajo, la asignación x hijo perdió 15% y el aumento de 46% no va a permitir recomponer su poder adquisitivo, enumeró Lozano.

El economista añadió que el desempleo está 50% arriba y hay 33% más de pobres, 14 millones de Argentinos, y sólo en 2018 cayeron en la pobreza 3 millones de personas.

"Todo esto en el marco de dos cosas que se prometieron y nunca ocurrieron, la inversión extranjera que brilló por su ausencia, y la baja de la inflación que en promedio de los últimos 3 años es de 38%, mientras que en los últimos meses del kirchnerismo era de 30%", continuó

Lozano resumió que en materia económica el de Macri es un "mandato perdido".