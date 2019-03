El dólar empieza marzo con otra suba

El dólar mayorista mostraba una suba de 13 centavos en el comienzo de la rueda al venderse a $ 39,28 en el MULC, luego de haber avanzado más de 30 centavos ayer en la que fue la última rueda de febrero.

En el mercado minorista, la divisa se mantenía sin cambios y operaba en los mismos niveles de ayer a $ 40,10 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar blue se movía en los $ 39.

En cuanto a la tasa, el BCRA ofrecerá Letras de Liquidez (Leliq​​​​​​) a 9 días por $ 190.000 millones, en una rueda con vencimientos por $ 166.694 millones, lo que significará una contracción. Ayer la tasa mostró una leve suba y quedó por encima del 50%.

Ayer, el dólar terminó el mes de febrero con una suba de casi 5%, unos $ 2 por encima de la última rueda de enero y quedó por encima de los $ 40 en la plaza minorista impulsado por la demanda típica del fin de mes.

Tras el cierre de la rueda, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCRA) y aportó nuevas precisiones sobre el esquema monetario con el que busca controlar al dólar y domar a la inflación.

Sandleris reconoció que la inflación de febrero será alta

En un comunicado, el organismo reconoció que "la inflación sigue siendo alta" y dijo que, por ello, considera necesario intensificar el sesgo contractivo de su esquema monetario. El Central indicó que las medidas anunciadas apuntan a moderar el impacto de la dinámica inflacionaria de corto plazo sobre las expectativas de inflación.

Dado que buscará inyectar menos pesos para no incrementar la base monetaria, a partir de marzo el BCRA se autolimitará a comprar hasta u$s 50 millones, es decir, u$s 25 millones menos que hasta febrero.