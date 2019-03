Zuchovicki: “Hay más consejeros sobre qué hacer con el dinero ajeno, que inversores con plata”

Para el analista financiero y Director Ejecutivo de BYMA, Claudio Zuchovicki, uno de los problemas que tiene hoy el mercado es que “hay más intermediarios que aconsejan sobre qué hacer con el dinero ajeno, que inversores con plata”. En ese sentido, destacó la importancia de que cada uno se preocupe, se ocupe y se libere financieramente con conocimientos incorporados a través de la educación financiera para tomar real compromiso con el propio patrimonio.

“Hoy hay muchos políticos, sindicalistas, periodistas que dicen que saben cómo hay que resolver la pobreza, la desigualdad, las injusticias, que finalmente ellos tienen la clave de cómo hacer para que todos generen más recursos y sean felices. Obviamente hay que pagarles a ellos un gran salario o retorno para que puedan hacerlo y así cumplir su sueño de ayudarnos, planteó Zuchovicki.

Claudio Zuchovicki destacó la importancia de que cada uno se preocupe, se ocupe y se libere financieramente con conocimientos incorporados a través de la educación financiera.

En ese marco, y fiel a su estilo didáctico prefirió contarlo a través de una historia: “En una ocasión un famoso alquimista tenía un plan de fabricar oro y se la presentó al REY, dando por hecho que el plan que enseña a fabricar oro tiene un valor inapreciable y espera ser recompensado generosamente por hacer entrega de esta información”.

“Pero el REY le entregó al ilustre alquimista una bolsa vacía en pago por su obra. El alquimista pidió una explicación al monarca y este le contestó: ‘No te doy la bolsa llena de monedas porque, sin duda, te será muy fácil llenarla aplicando tus conocimientos‘”, relató.

Zuchovicki sostuvo que “moverse en un escenario desconocido produce incertidumbre, miedo, uno se paraliza y deja de hacer cosas, entre ellas invertir, y aunque no lo crea eso genera un costo de oportunidad enorme”.

Por eso, en diálogo con El Cronista, el analista destacó que aprender sobre las finanzas personales “es esencial para entender y perder el miedo a mejorar el rendimiento de sus carteras de inversión”.

“El mundo financiero tiene un gran desafío: el 70% de los plazos fijos y bonos del primer mundo rinden menos del 2% anual. El 20% tienen tasa negativa, o sea que en esos casos es mejor tener cash que bonos. Entiendan ustedes que la renta es el salario del capitalista. Moraleja, hoy el mundo civilizado no ofrece alternativas potables de inversión. En ese contexto como puede reaccionar una administradora de activos de una compañía de seguros de vida o de retiro que su base de negocio es la renta a largo plazo para garantizar sus pólizas y no la tienen. ¿Cómo hace un Family Office para retener clientes? Respuesta obvia ‘Asumiendo más riesgo’”, explicó Zuchivicki.

En ese contexto, consideró lo importante que es también saber manejar el concepto de diversificación, para amortiguar los impactos de los mercados. “Antes de tomar una decisión económica recuerde que ‘riesgo no es lo que se compra, sino cuánto se compra’. Si pone el 100% de su dinero en un activo, asumiendo la totalidad del riesgo, el inversor queda totalmente expuesto al desempeño de ese activo”.

“Dividir sus ahorros en cuatro productos de inversión o a lo sumo cinco es bueno. Pero no lo es diversificarlo demasiado, ya que si bien se gana en seguridad a la vez pierde rentabilidad”, amplió.

Para Zuchovicki, “hay que entender que el proceso de maduración de una inversión es al menos de un año y medio. Es aconsejable que se arme de paciencia y permita a sus inversiones madurar en el tiempo”.

“El mercado de capitales es un ambiente de negociación, donde se intenta generar un maridaje entre la oferta y la demanda de activos. El objetivo del mercado es como el de un supermercado: tener una góndola llena de productos mayoritariamente ajenos y que vengan muchos compradores sabiendo que habrá productos para todas las necesidades. Cuanta más variedad haya, más gente vendrá a comprar y cuanta más gente aparezca, más productores querrán exponer su mercadería en ese lugar. Así de simple”, relató el analista financiero.

“Lo más interesante que es que los supermercados no asumen los riesgos de producción y si un producto se expone y no se vende lo dejan de reponer y listo. Viven de la rotación y no de mantener un stock en el tiempo. Esta es la lógica de la intermediación y la razón por la que puede ser más rentable que la producción”, amplió.

"La rotación de activos, esto es, la liquidez, es el principio básico de los mercados", remarcó Zuchovicki.

"Un activo puede ser mejor valuado si es líquido, y como es líquido más inversores lo compran, y esto hace que mantenga su liquidez. En contraposición, un activo ilíquido no es elegido por los inversores, se hace más ilíquido y así se profundiza el círculo virtuoso o vicioso", apuntó.

Al finalizar, destacó que lo que "nunca hay que olvidar que los mercados no son justos, cada uno de los participantes busca maximizar sus utilidades". Y sugirió que "así como destina tiempo en un jefe, en un proveedor, en un cliente, disponga un tiempo para usted, para poder entender que hay una manera más efectiva de aprovechar las oportunidades que el mercado nos da".