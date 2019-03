Aguinis: "Cambiemos no puede mostrar éxitos económicos pero no le fue mal en avanzar en un clima de mayor decencia"

Es uno de los intelectuales que apoyó desde su inicio a la gestión de Cambiemos y una de las personalidades convocadas para integrar una mesa de reflexión que auspicia el superpoderoso jefe de Gabinete Marcos Peña y que en estos días se propone, con el aporte de distintos sectores del mundo académico, reforzar el proyecto político del Gobierno y potenciar desde el discurso los "logros" de la gestión de Mauricio Macri. Se trata de Marcos Aguinis, el consagrado escritor, psiquiatra y psicoanalista que durante la década pasada no dudó en alzar su voz para denunciar a "la ingeniería del saqueo", como alguna vez supo bautizar a la gestión de los K.

A las puertas de una nueva elección presidencial que definirá este año el futuro de la Argentina, Aguinis ratifica su respaldo al gobierno de Mauricio Macri y vuelve a la carga con su prédica anti K. En una entrevista con 3Días, advierte: "La Argentina va a mostrar una horrible imagen moral si apoya a una delincuente mayor y pirata voraz como Cristina" en los comicios de octubre. Su mirada sobre la grieta.

¿Cómo está observando el panorama electoral de cara a octubre?

- Aún se mantiene confuso. Ni siquiera se pueden vislumbrar las combinaciones de la oposición. En el periodismo reina la ansiedad, pero habrá que tener paciencia. Se producirán novedades hasta muy cerca del acto electoral.

Macri llegó al poder con la promesa de "unir a los argentinos", pero la grieta sigue más vigente que nunca. ¿No pudo, no supo, o no quiso cerrarla?

-La grieta no es el producto de un gobierno en particular. Viene desde hace mucho. Se ha convertido en una tradición argentina. Sólo que antes funcionaba entre diferentes partidos, y ahora divide a la sociedad. A veces llamamos grieta, que es maligna, a las contradicciones, que son benignas y necesarias. A lo largo de la historia se han sucedido los conflictos, que cambian de nombre y reflejan los intereses, angustias y esperanzas de la población. La grieta suele ser profunda, pero no es eterna.

Lo cierto es que Macri necesita hoy -lo dicen todos los encuestadores- polarizar con Cristina para poder ganar. ¿Qué reflexión le merece que a más de tres años de Gobierno sigamos parados en el mismo lugar? El menú electoral ofrece por ahora Macri o Cristina, y prima el voto anti...

-Suponer que Macri no quiso borrar la grieta se confunde con la táctica electoral de enfrentar a Macri con Cristina. Macri y Cristina no son la grieta, porque hay peronistas que no aceptan a Cristina. ¿Existe grieta entre Cristina y esos peronistas? ¿Existe grieta en Cambiemos porque algunos de sus integrantes critican a Macri? Me parece un análisis simplote. Se trata de contradicciones y oposiciones transitorias. Cristina no sería candidata si ella y sus cómplices no estuvieran desesperados ante la cárcel. Por otra parte, la Argentina muestra una horrible imagen moral si apoya a una delincuente mayor, una pirata voraz, si apoya a quien asumió sus cargos para enriquecerse con el saqueo de la nación. Y esto que digo no lo digo por política ni grieta, ni fanatismo, sino por simple objetividad.

Imagina que si la situación económica se deteriora o sufre un nuevo traspié, ¿la Argentina pude volver a ser gobernada por Cristina?

- Aunque la opinión pública se tuerza contra Cambiemos, me cuesta pensar que la mayoría argentina sería tan irracional de votar por quien o quienes les robaron de una forma tan espantosa, casi única en el mundo.

Al no tener resultados económicos positivos para mostrar, ¿no le está faltando al Gobierno un ’relato’que entusiasme a los votantes que están desencantados con la gestión Cambiemos pero no quieren volver al pasado? Por ahora da la impresión que solo hay ‘ajuste‘ para mostrar.

-Es cierto que Cambiemos no puede mostrar éxitos económicos. Le fue mal en este rubro. Pero no le fue mal en su esfuerzo por avanzar en un clima de mayor decencia. Casi no se escucha de mega coimas. Se interroga por delitos a empresarios, funcionarios, jueces. Se ha metido preso hasta a un vicepresidente. La imagen exterior ha mejorado mucho, al extremo que no tendremos las inversiones esperadas por la amenaza de que Cristina y sus secuaces vuelvan al gobierno. Es cierto que las dificultades económicas perturban le mente, pero cuando se piensa a largo plazo, no todo se reduce al bolsillo. También es cierto que Cambiemos no sabe explicar todo lo bueno que hizo para no parecerse al régimen anterior, a las modalidades peronistas. Lo considero un error, pero tiene sus virtudes a largo plazo.

¿Cuáles diría que son hoy los déficits del discurso de Cambiemos de cara a octubre?

-Está mal no confesar los errores que se han cometido desde el comienzo. Por ejemplo, denunciar el saqueo del anterior gobierno, que se observó al asumir la nueva gestión. Por ejemplo, haber confiado en la buena voluntad de la mayor parte del Congreso para avanzar en algunos proyectos de genuino progreso. Por ejemplo, no haber consolidado la alianza de los tres partidos que conforman Cambiemos, formado por tres partidos diferentes, pero unidos por sólidas afinidades en el campo moral. Por ejemplo, haber tardado en disminuir el déficit fiscal aunque hubiese generado grandes olas de protesta, pero que al final habría dado buenos frutos. Por ejemplo, no haber sancionado como delito toda actividad que sabotee la productividad.

¿Cree que el debate sobre la economía estará en el centro de la campaña?

- La economía será el caballito de batalla de la oposición. Cambiemos, en cambio, lo dará en todo aquello en que fue exitoso: obra pública, decencia, seguridad, justicia, agua, cloacas, caminos, escuelas.

¿Por qué cree que pese a todas las evidencias de corrupción durante la gestión kirchnerista su núcleo duro sigue acompañando a la ex presidenta? Las minimizan o directamente optan por ignorarlas.

-El núcleo duro que se resiste a aceptar la rapiña de que fue objeto se debe a complicidad o ignorancia. Hoy otro que sólo recuerda lo pequeños favores que recibió. Y hay un sector importante que padece el efecto hipnótico que cultivó Goebbels. Este sujeto diabólico descubrió y ejerció la propaganda impúdica por todos los medios posibles. Esta propaganda tiene poder hipnótico. Es decir, no se la percibe, pero se la acepta. Hay un sometimiento inconsciente. Se produce una capa impermeable a la objetividad. Es la que afectó a millones de nazis, por ejemplo.

¿Cómo observa al peronismo en la oposición? ¿Es capaz de superar su fragmentación actual y llegar a la unidad con tal de volver al poder?

-El peronismo tiene la ambición del poder sobre todas las demás cosas, desde su fundador. El General cambió muchas veces de dirección a lo largo de su vida. Y sus sucesores lo imitan. Por eso tantas diferencias entre Menem y Kirchner, por ejemplo. Y también parecidos cuando se trata de poder y dinero. Es difícil la unión de los peronistas a menos que haya un líder que los una por encima de sus previas diferencias, aunque sea alguien tan insignificante como Isabelita. Abunda entre ellos el narcisismo sobre el patriotismo y la razón. Ninguno se parece a Alfredo Palacios, Torcuato de Alvear, Frondizi, Illia, Alfonsín. Si Cristina fuese borrada de la escena sería más fácil unirlos. Ella funciona como un tumor hipócrita y depredador. A muchos les produce vergüenza y en otros la sospecha de que espanta votos.

Hace poco apareció en escena una eventual candidatura de Roberto Lavagna como posible prenda de unidad de la oposición. ¿Cree que el ex ministro tiene chance de romper la grieta y atraer a la masa de votantes que no quiere que vuelva CFK pero tampoco que siga Macri?

- Lavagna tiene posibilidades, pero aún no ejerce el rol de un líder.

También se habla de la irrupción de un outsider, y en estos días entró en escena el nombre de Facundo Manes. ¿Qué piensa?

- Un outsider sin suficiente pasado histórico no tiene tiempo para consolidarse para conseguir la Presidencia. Dudo que aquí surja algo parecido a un Bolsonaro, por ejemplo.

"Apoyar la dictadura de Maduro es una inmoralidad"

¿Cómo evalúa la situación en Venezuela?

-El caso de Venezuela sirve para clarificar quiénes son los verdaderos demócratas y progresistas. Apoyar a la dictadura de Maduro, que lleva su pueblo al hambre, la enfermedad y la desesperación, no sólo revela secretos políticos, sino clara inmoralidad. Lástima que para destronarlo sea cada vez más probable el uso de la fuerza. No hay que olvidar que los militares y paramilitares del régimen ya han producido los primeros muertos y heridos. Quienes apoyan esta mancha que denigra a nuestro continente deberían tener vergüenza de salir a la calle.