Crédito bancario: dónde golpea con más fuerza la crisis

La tormenta perfecta de 2018, que incluyó suba de la inflación, desplome del crédito y un parate fuerte de la actividad económica, generó un crecimiento de la morosidad en el sistema financiero, como era esperable. La suba de la irregularidad alcanzó a segmentos del crédito de toda clase, impactando con algo más de fuerza en las líneas destinadas a las familias que en aquellas para empresas. Diversos actores del mercado crediticio coinciden en que, a pesar del inocultable empeoramiento del mapa de la irregularidad, la mora está controlada, dentro de los parámetros internacionales, y con una cadena de pagos que solo sufrió daños menores. Y aunque los números sean menos preocupantes que en otras situaciones críticas, es claro que no mejorarán hasta que la actividad y el crédito no encuentren su piso, algo que todavía nadie ve. La demanda no quiere arriesgar.

Según el Banco Central, en 2018 la morosidad de los préstamos en pesos al sector privado alcanzó el 3,1% del stock, superando con creces al 1,8% registrado en 2017. "Son niveles históricos, de los más bajos que tuvo la Argentina. Afecta a cada banco de distinta manera, en base a cómo tiene segmentada su base de clientes. Los bancos más orientados a prestar a empresas casi no vieron modificada su mora; los que están orientados a consumo, sí. Es claro que los salarios quedaron desfasados frente a la inflación en la mayoría de los sectores", explica una fuente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

En la entidad señalan que la suba de la tasa de morosidad proviene de dos factores simultáneos provocados por la crisis: el incumplimiento en los préstamos en curso y la decreciente colocación de préstamos nuevos. "Cuando el sistema opera con altas de créditos constantes, la mora se va licuando con la generación de nuevos créditos. Hoy tenemos un stock de créditos "viejos". Durante 2018, en el primer semestre hubo una fuerte competencia para colocar en créditos la liquidez de los bancos. En el segundo, con el inicio del programa basado en agregados monetarios, los bancos empezaron a ver cómo captaban depósitos para mantener el stock que tenían. Hoy la demanda de crédito no empuja. El individuo está tratando de no endeudarse, no hay un flujo de créditos nuevos", agrega la fuente.

Tanto en el BCRA como en los bancos destacan que, pese al salto provocado por el tumultuoso desempeño de la economía en 2018, la morosidad del sistema argentino sigue siendo baja analizada en base a dos parámetros: la comparación internacional y los registros históricos. El 3,1% registrado a fin de 2018 se ubica en el promedio de morosidad para los sistemas bancarios de América Latina, algo por encima de Chile, México o Uruguay pero también algo por debajo de Paraguay, Brasil, Perú y Colombia. A su vez, en aras de comparar con otras épocas, debe destacarse que esa cifra se acercó al 4% en la crisis de 2009, llegó a estar en 12% durante los años ’90 y cruzó un dramático 40% en 2003, con posterioridad a la debacle de la salida de la convertibilidad.

"En el segmento de individuos la irregularidad creció, pero en las empresas no hay gran morosidad. Se habla mucho de ruptura de la cadena de pagos, pero nosotros no observamos que eso ocurra. Lo que vemos es estiramiento de plazos, renegociación de las condiciones entre proveedores y clientes, etc. Pero de ningún modo vemos una mora generalizada ni algo problemático" explican en ABA.

Controlada

En un banco privado de capitales nacionales coinciden en que no hay preocupación por los atrasos y que la mora creció de manera controlada: "Hay que considerar que todo el sistema venía de niveles de morosidad muy bajos, pero desde abril empezamos a ver los primeros síntomas que luego se confirmaron hacia el final del año. Se combinaron todos los factores que hacen subir la mora: creció la inflación, la economía entró en ciclo recesivo, subieron fuerte las tarifas de servicios públicos, se elevó la carga impositiva y subieron fuerte las tasas de interés, lo que limita la posibilidad de refinanciar. Estas señales negativas provenientes de la macroeconomía generan incumplimientos y se combinaron con la falta de incentivos para tomar nuevos préstamos. Ese mix entre ambas cuestiones generó el crecimiento de la tasa de irregularidad".

Según indican, la propia retracción del público "curtido" en vaivenes financieros ayuda a contener la mora: "El que ya vivió la experiencia de situaciones similares se cuida mucho de asumir nuevas deudas en esta clase de contextos. Se observa mucho esfuerzo por cumplir con las cuotas o con los pagos de la tarjeta de crédito. En las pymes el deterioro es mayor, eso es real. Y no hay un sector que esté mejor que otro. La crisis se sintió tanto en economías regionales como en comercios y profesionales, que vieron reducidas sus fuentes de ingresos por la baja en la actividad y por una presión tributaria cada vez más alta".

En la entidad apuntan que no se ven problemas relevantes en la cadena de pagos y que las empresas pudieron "reacomodar sus circuitos" hacia fin de año e hicieron caer los rechazos de cheques. Las cifras oficiales así lo confirman. En mayo de 2018 la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos saltó al 1,4% de los cheques compensados, lo que implicó duplicar el 0,7% registrado a fines de 2017. Desde entonces, los rechazos se estabilizaron entre el 1,1 y el 1,2%.

Público precavido

Las precauciones del público se ven con claridad en el uso de las tarjetas de crédito y débito. Un ejecutivo del sector asegura que más que una suba de la mora, lo que se ve en el mercado del dinero plástico es que las tarjetas se usan menos. La devaluación redujo casi a la mitad los consumos en dólares. Y a nivel local, se redujeron mucho los planes de cuotas. "Se usa más la tarjeta de débito. En el momento de crisis, el consumidor decide comprar solo cuando tiene el dinero en la cuenta. Si no, prefiere esperar. La mora subió en los segmentos bajos y medios-bajos, los más vulnerables a estos cambios económicos. Y en este mercado, existen prestadores específicos", señala.

En general, el usuario de tarjeta" argentino suele financiarse más a través de las cuotas que haciendo "revolving", es decir, pagando el mínimo y financiando el saldo. "La cuota es más simple, ya se sabe cuánto se va a pagar y ayuda a la gente a organizarse mejor" agrega el ejecutivo del sector, quien dice que, en el caso particular de las tarjetas, las modificaciones en las tasas de referencia tardan entre 45 y 60 días en aplicarse a los clientes. Este último dato explica que las tasas de "revolving" actuales todavía no reflejan la baja en las tasas de Leliq.

Un directivo de un banco público coincide con la visión que dan en sus pares privados y sostiene que las entidades estatales, en tiempos de crisis, tienen algunos puntos a favor: "Lo que impacta negativamente en la morosidad, más que la inflación, son los problemas de empleo. Los incumplimientos a nivel sistémico tienen mucho más que ver con el desempleo que con la disparada de la inflación. Y en la cartera de los bancos públicos hay muchos empleados estatales, cuya estabilidad laboral es más fuerte. También tenemos una cartera más sana en tarjetas de crédito: nosotros nos focalizamos más en nuestras cuentas sueldo y por eso conocemos bien al cliente. Un banco privado sale a colocar tarjetas a ‘mercado abierto’ y eso tiene más riesgos".

En el abanico de situaciones de incumplimiento que generó la crisis, todas las fuentes consultadas coinciden en que el segmento menos preocupante es el de los hipotecarios en UVA. Según las cifras oficiales, y más allá de que se escuchen ideas para "proteger" a los eventuales damnificados por el aumento de las cuotas, la mora en este caso alcanza a solamente 0,19% del stock. ¿Las razones? Las familias priorizan la cuota para alcanzar la famosa casa propia por encima de cualquier otro gasto y la crisis impactó de lleno en la retracción del consumo pero no tanto en el empleo. Y lo único que hace dejar de pagar la cuota de un hipotecario es perder el trabajo.

"La morosidad en todo el universo UVA es marginal, no hay complicaciones en ese sentido. Y es lo habitual en la cartera de préstamos hipotecarios, donde el producto en sí lleva a que haya un cumplimiento elevado. Desde el hecho que existe una garantía real hasta el famoso ‘sueño de la casa propia’ hacen que los préstamos hipotecarios tengan baja irregularidad por naturaleza", explican en un banco líder en este negocio. "Nuestro porcentaje de mora es ínfimo, aún más bajo que el promedio del sistema. En cuanto las variables se estabilicen un poco, estamos seguros de que los hipotecarios UVA van a despegar" señalan en otra entidad que también apuesta fuerte en este segmento.

"Lo único que hace crecer la mora en el segmento hipotecario es la suba del desempleo, no de la inflación. En los ’90, en el pico del desarrollo del crédito hipotecario, la morosidad llegó al 3% y eso era bien aceptado por el sistema", señala José Rozados, de Reporte Inmobiliario. El consultor pone un ejemplo para desterrar escenarios dramáticos. "Aún cuando durante el año pasado tu salario se hubiera actualizado solamente la mitad de la inflación, igualmente la cuota no puede superar el 30% del ingreso, a causa de los límites que pone el banco para ingresar al préstamo. Puesto en números: si a comienzos de 2018 alguien ganaba $40.000 y pagaba una cuota de $10.000, la cuota ocupaba el 25% de su ingreso. En un escenario muy malo, en el que la cuota haya subido un 50% siguiendo a una inflación y el salario haya aumentado solo la mitad de eso, el 25%, en 2019 quedaría un salario de $50.000 para cubrir una cuota de $15.000. La proporción cuota/sueldo subiría del 25% al 33%. Las condiciones empeoraron, pero no son imposibles."