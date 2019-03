En modo campaña, Macri abre las sesiones del Congreso

El presidente Mauricio Macri inaugura hoy el período de sesiones ordinarias de ambas cámaras en el Congreso, el último de su gestión. De cara a un año electoral en el que buscará un nuevo mandato, se descuenta que el mensaje del mandatario tenga como epicentro los mismos ejes que el Gobierno decidió imprimirle a su campaña: justicia, seguridad y corrupción. Mientras que la economía se anticipa como ausente en el discurso, en el que -según anticiparon voceros del Ejecutivo- habrá lugar para algunos anuncios como el envío al parlamento del proyecto de blanqueo laboral.

En un anticipo de su visita de hoy al Congreso, Macri reunió ayer a la tarde en Olivos a los bloques de diputados y senadores de Cambiemos, y -si bien evitó adelantar los lineamientos centrales de su mensaje- los convocó a defender el proyecto político en el último año de su mandato, tras hacer un balance negativo de la situación económica, pero optimista en términos generales de su gestión y de lo que viene a futuro (Ver aparte).

El inicio del acto de apertura de la Asamblea Legislativa está previsto para las 10:00 y quedará en manos de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Se estima que Macri comience su discurso a las 11:30.

Según anticiparon desde el Gobierno, el mensaje presidencial se concentrará en los ejes de justicia, seguridad y corrupción. Sus palabras las terminó de pulir esta semana, tras una reunión con funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría General, que responden a Marcos Peña y Fernando De Andreis, respectivamente.

La CGT pone en duda su apoyo al blanqueo laboral Es porque la iniciativa oficialista contempla reducir las multas a las empresas que no cumplan con la registración de personal. Discusión por la creación de la Agnet. El Ejecutivo pretende enviar el proyecto al Congreso en los próximos días

Si bien no trascendieron detalles del mensaje, se espera que Macri haga foco en las propuestas vinculadas a seguridad, como la creación de un nuevo sistema de régimen penal juvenil, así como también un pedido para que la Ley de barrabravas sea retomada por el Parlamento después de haber quedado trunca en diciembre, cuando el debate se postergó hasta los primeros días de este mes.

También se prevé que el jefe de Estado aborde la reforma de ley de financiamiento de los partidos políticos y que haga referencia al decreto de necesidad y urgencia (DNU) de extinción de dominio, para que el Estado recupere bienes de la corrupción. Esa iniciativa fue rechazada por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo la semana pasada y ahora debe ser evaluada por las dos cámaras del Congreso.

Otro tema que sería parte del mensaje corresponde a la pretensión oficial de avanzar con el proyecto destinado a reducir los niveles de informalidad laboral, una iniciativa que cuenta con el apoyo empresario pero que genera diferencias en algunos artículos con la dirigencia de la CGT (Ver pagina 7).

Tal como sucedió años anteriores, se calcula que Macri no se tome más de una hora para pronunciar su discurso, en el que hará un balance de su gestión, de cara a un año electoral en el que ya anunció que volverá a ser candidato a la presidencia. Por este motivo, justamente, es que se estima que evite hablar de economía, considerando que no tiene datos alentadores para mostrar.

Se espera que asistan al evento, como cada año, invitados especiales, ex presidentes, gobernadores y miembros de la Corte Suprema. Una de las dudas en la previa al discurso de Macri era la asistencia de la actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner. Aunque desde el entorno de la ex presidenta afirmaron que no estará presente en el acto.

Todo esto pese al protagonismo que cobró esta semana, durante la sesión preparatoria del Senado, cuando ella y otros senadores denunciaron una "persecución judicial" en el marco de la denominada causa de "los cuadernos K", en la que se la investiga como supuesta jefa de una asociación ilícita.