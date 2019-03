Puma da el zarpazo y desplaza a Nike para vestir al Manchester City

La firma de indumentaria Puma firmó un acuerdo de asociación estratégica de largo plazo con el campeón de la Liga Premier inglesa, el Manchester City, sustituyendo de esta forma a la estadounidense Nike en el marco de una impactante ofensiva con la que busca recuperarse de la pérdida del Arsenal a manos de Adidas, informó la marca alemana.

Medios británicos indicaron que el acuerdo podría ascender a 65 millones de libras (u$s 86 millones) al año, durante 10 años, es decir que en total serían u$s 860 millones, bastante más de lo que pagaba Nike (u$s 26 millones al año), lo que situaría el acuerdo sólo detrás, en el fútbol inglés, del patrocinio de Adidas al Manchester United y el de Nike con el Chelsea, ya que ambos rondan los u$s 1000 millones.

El presidente ejecutivo de Puma, Bjorn Gulden, declinó referirse al costo de la operación, aunque señaló que el acuerdo incluye un fijo, un bono dependiendo de los logros deportivos y un componente sobre regalías.

"Creemos que hemos cerrado un acuerdo justo", comentó Gulden a Reuters. "El Manchester City es el mejor equipo de la liga (...) piensan con mucha anticipación y de forma extremadamente analítica a la hora de abordar el juego y el negocio".

Puma está intentando reconstruir su reputación en el mundo de la indumentaria deportiva, firmando una serie de acuerdos de patrocinio con destacados clubes de fútbol como el líder de la Bundesliga alemana Borussia Dortmund, el AC Milan italiano y el Marsella de Francia. "Necesitamos un club importante en cada mercado", señaló Gulden.

Puma ya patrocina a los jugadores del City, Vincent Kompany, Sergio Agüero y David Silva y están buscando agregar más estrellas del equipo que dirige Pep Guardiola a su lista, incluidos Leroy Sane y Kevin De Bruyne.

El acuerdo con el City incluye también a sus clubes hermanos en Australia, España, Uruguay y China, e irá más allá del desempeño sobre el terreno de juego, ya que abordará disciplinas de la cultura futbolística en áreas como la música, los videojuegos y la moda, explicó el ejecutivo.

Asimismo, afirmó que es probable que las ventas relacionadas con el fútbol se estanquen o bajen en Europa este año tras el Mundial del 2018, pero que otros mercados como China y Latinoamérica están creciendo.

El City venció al Chelsea el domingo y reconquistó la Copa de la Liga, al tiempo que marcha segundo en la Liga Premier y sigue en carrera en la Copa FA y la Liga de Campeones.

La entidad pertenece al Abu Dhabi United Group for Development and Investment, un grupo inversor de los Emiratos Árabes con el jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan como máximo accionista. Se hizo con el control del club el 1 de septiembre de 2008 por unos 250 millones de euros, relevando al magnate tailandés Thaksin Shinawatra. Desde la llegada de los nuevos dueños el club ha obtenido un total de 10 títulos oficiales, ganando la Premier League en 2012, 2014 y 2018.