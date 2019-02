Si el dólar perfora la banda inferior de no intervención, el BCRA comprará hasta u$s 50 M

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCRA) y aportó nuevas precisiones sobre el esquema monetario con el que busca controlar al dólar y domar a la inflación.

En un comunicado, el organismo reconoció que "la inflación sigue siendo alta" y dijo que, por ello, considera necesario intensificar el sesgo contractivo de su esquema monetario. El BCRA indicó que las medidas anunciadas apuntan a moderar el impacto de la dinámica inflacionaria de corto plazo sobre las expectativas de inflación.

Dado que buscará inyectar menos pesos para no incrementar la base monetaria, a partir de marzo el BCRA se autolimitará a comprar hasta u$s 50 millones, es decir, u$s 25 millones menos que hasta febrero.

Intervenciones cambiarias

Si el dólar cotiza por debajo de la zona de no intervención, el BCRA comprará mediante licitaciones de hasta u$s 50 millones por día. Dichas adquisiciones no podrán significar una expansión mayor al 2% del objetivo de base monetaria de marzo ($ 1,344 billón).

De esta manera, vuelve al tope que se había impuesto a sí mismo al comienzo del régimen monetario. Aun cuando el acuerdo con el FMI le permite comprar hasta u$s 150 millones por día, el organismo prefiere la cautela al momento de inyectar pesos.

Por otra parte, en el BCRA consideran que el tipo de cambio es más proclive a perforar el piso de la zona de no intervención cuanto más limitadas están las compras oficiales. En consecuencia, la medida tendría un efecto adicional: podría mantener al dólar más cerca de la banda baja que de la superior y limitar la volatilidad.

Por el contrario, si el tipo de cambio cotiza por arriba de la banda superior, el organismo que conduce Guido Sandleris podrá vender hasta u$s 150 millones por día, el máximo contemplado por el esquema monetario, con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez.

Más exigente

Asimismo, el BCRA comunicó que en febrero sobrecumplió su objetivo de base monetaria por $ 43.000 millones y decidió mantener la misma exigencia de sobrecumplimiento para los próximos 3 meses.

Si bien las compras de divisas que realizó el BCRA durante febrero agregaron $ 12,6 billones al objetivo de base monetaria del mes y $ 15,7 billones para los meses siguientes, el promedio se mantuvo debajo del target. Al 27 de febrero, dicho indicador fue $ 1,341 billón y estuvo $ 43.000 millones por debajo de la meta de $ 1,384 billón del mes (aproximadamente 3%).

De marzo a mayo el BCRA bucará sobrecumplir su meta de base monetaria en $ 43.000 millones

En ese marco, el Copom resolvió mantener hasta mayo inclusive la meta de sobrecumplimiento del objetivo de base monetaria que se había puesto para el mes de febrero. "De esta forma, el objetivo de BM entre marzo y mayo se reduce en $ 43.000 millones de pesos", dijo la entidad en un comunicado.

El BCRA destacó que la decisión de sobrecumplir neutraliza la mitad del aumento estacional de $ 80.000 millones que el organismo había convalidado en diciembre último.

La autoridad monetaria agregó que la otra mitad de dicha expansión (excluyendo la inyección por compra de divisas) es "significativamente inferior al incremento del circulante promedio observado en ese lapso, equivalente a $ 70.000 millones".

El Copom está integrado por el presidente del BCRA, Guido Sandleris (centro), el vicepresidente, Gustavo Cañonero (izq.) y la vicepresidente segunda, Verónica Rappoport (der.). Los acompañan Enrique Szewach y Mauro Alessandro.

"El COPOM convalidó parte de este incremento ya que considera que responde a un aumento de la demanda transaccional de efectivo poco sensible a la tasa de interés", afirmó el comunicado.

Por otra parte, el Copom analizó el comportamiento de la tasa de Leliq, que tuvo una fuerte caída en febrero. El organismo que preside Sandleris interpretó que dicha baja estuvo "acelerada por el ingreso de capitales del exterior".

Además, el BCRA reconoció que la tasa de referencia fue "más volátil que en los meses anteriores" pero señaló que dichas oscilaciones "son esperables en un régimen de meta de agregados monetarios como el vigente".