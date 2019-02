Mujeres gobernadoras: son pocas y lo seguirán siendo

“Estás corto de mujeres” fue la frase con la que Christine Lagarde rompió el hielo con Nicolás Dujovne cuando se reunieron en Washington D.C. el año pasado. Así como el equipo del ministro de Hacienda no tenía presencia femenina, son pocas las gobernadoras de provincias y las perspectivas indican que la situación no se emparejará este año.

En la actualidad, sobre los veinticuatro distritos del país, cuatro tienen gobernadoras. Se trata de María Eugenia Vidal, en Buenos Aires; Lucía Corpacci, en Catamarca; Alicia Kirchner, en Santa Cruz; y Rosana Bertone, en Tierra del Fuego. Constituyen una sexta parte del total y es una cifra récord para la historia argentina.

Sin embargo, pareciera que esta cifra no se superará este año. Por cómo está planteado el escenario en cada una de las provincias, existen pocas chances de que en diciembre de este año se incremente la proporción de mujeres gobernadoras.

Alicia Kirchner, junto a Mauricio Macri

En primer lugar, las cuatro mandatarias buscarán su reelección. Tanto Bertone como Corpacci hoy son favoritas para ser reelectas. Vidal y Kirchner se encuentran en situaciones distintas, pero dependerán en buena parte de lo que suceda en la discusión nacional. Ambas provincias votarán de forma unificada con Nación.

Por fuera de estos distritos, se puede descartar rápidamente a Corrientes y a Santiago del Estero, ya que allí no se elegirá gobernador este año.

Si se busca en el resto del país, la única candidata a gobernadora confirmada que tiene aspiraciones de pelear es Lorena Matzen, de Cambiemos, en Río Negro. De origen radical, está acompañada en la fórmula por otra mujer, Flavia Boschi. El 7 de abril se elegirá el sucesor de Alberto Weretilneck, quien fue impugnado por la Justicia y apeló la medida. De confirmarse, Matzen tendrá como gran rival a Martín Soria, el intendente de General Roca del FPV, quien hoy parte como favorito.

Matzen, en la presentación de su candidatura, junto a Frigerio, Boschi y Cornejo

La primera elección general provincial del año será en Neuquén, el 10 de marzo. Allí compiten Omar Gutiérrez del MPN, Horacio Quiroga de Cambiemos y Ramón Rioseco, de UC.

Esta situación de candidatos confirmados sin presencia femenina se repite en varios distritos: ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Quedan algunas precandidatas que ya mostraron su voluntad de competir, pero que deberán sortear la discusión interna y luego pelear una gobernación que no las tendría como favoritas.

Una es Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina por UC. Ya anunció sus intenciones de ir por la gobernación, pero el peronismo allí tiene varios precandidatos aunque ninguno termina de destacarse ni de generar consenso para lograr la unidad. Luego tendría que enfrentarse al oficialismo provincial, ya que el gobernador es el radical Alfredo Cornejo.

Un caso particular es el de Milagro Sala: en enero anunció que buscará enfrentar a Gerardo Morales para convertirse en gobernadora de Jujuy. “Espero que no me pongan trabas para ser candidata”, sostuvo desde su prisión domiciliaria. Por su situación procesal y por el escenario político hoy parece difícil que triunfe en las elecciones.

Finalmente, hay una senadora más que buscará llegar al poder en su provincia. Se trata de la tucumana Silvia Elías de Pérez, de Cambiemos. Igualmente, hay otros tres posibles candidatos de su espacio: José Cano, Alfonso Prat-Gay y Domingo Amaya. Si llegara a imponerse, tendrá la difícil tarea de imponerse al peronismo, que tiene una larga tradición en Tucumán. Tendría como rivales a al gobernador Juan Manzur y a su antecesor, José Alperovich.

En el país hay cada vez hay más discusiones públicas respecto a las cuestiones de género y son cada vez más las mujeres que ganan espacios de poder. Sin embargo, pareciera que por el momento las gobernaciones provinciales no estarán más equilibradas en esta cuestión.