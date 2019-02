Mercado Libre vale más que las siete empresas argentinas que le siguen juntas

La acción de Mercado Libre saltó ayer un 20% en el Nasdaq, producto del anuncio de buenos resultados del último trimestre 2018.

Este incremento permitió que la empresa conocida como el "unicornio argentino" alcanzara una capitalización de mercado de u$s 20.200 millones, un valor que, según los cálculos de Ariel Sbdar, Head of equity strategy en BIND, "es mayor que la suma de las capitalizaciones de Galicia, Macro, Francés, Supervielle, Patagonia, Hipotecario e YPF juntas", tal como lo detalló por medio de un Tweet.



"De hecho te quedan u$s 2000 millones, alcanza para comprar el @juventusfces y sobran u$s 500 millones", ironizó el experto

El envión que mostró ayer la acción de Mercado Libre persiste, ya que el papel opera hoy casi 2% arriba, y de mantenerse así, coronará febrero con un alza de 24%, mientras que en el año las ganancias rondan el 55%.

Cabe recordar que el papel cotiza en el Nasdaq, por lo que todas las ganancias son en dólares.