Angeli: "Los servicios digitales van a mejorar a todo el ecosistema"

Stefano Angeli ultima los detalles para que a partir de marzo la propuesta de Rebanking pueda abrir sus puertas en el mundo digital. "Vamos a ir a una primera fase donde se inviten a lo que nosotros llamamos "amigos y familia", para ir probando todos nuestros productos en la fase de producción, con el objetivo de que en abril empezar a abrirlo al mercado abierto", explica en diálogo con El Cronista desde las oficinas que el Grupo Transatlántica tiene el microcentro porteño.

"Este es un modelo con alcance nacional desde el día cero", dice el CEO de la entidad.Donde si vamos a estar un poco más enfocados a nivel marketing es en el interior del país, en Rosario y Córdoba, además de Buenos Aires, pero sólo por una cuestión de masa crítica, es donde tenemos mayor presencia. La idea es que cualquier persona en cualquier lugar de la Argentina se descargue la aplicación y pueda abrirse una cuenta en Rebanking", añade.

-¿Qué ventajas les da comenzar a operar luego de la salida de otros dos modelos de bancos digitales?

-Creo que la banca digital tiene modelos mucho más distinguidos de una entidad a otra; a diferencia de la banca tradicional, donde los bancos son todos mucho más similares, es mucho más homogéneo. Los servicios financieros digitales ofrecen algún servicio puntual, mientras que la mayoría de los no regulados ofrecen sólo un producto. Los regulados, como tenemos capacidad de hacer más cosas, podemos ofrecer un mix de productos y servicios más amplio. Esa es la demanda de los clientes, nosotros venimos a resolver un servicio que hoy está fragmentado en una sola aplicación.

-¿Qué servicios van a ofrecer? ¿Cuál cree que va a ser su diferencial?

-Vamos a un modelo de banca "on demand", es decir que cada cliente pueda elegir en el momento con qué productos y servicios de maneja. En ese sentido, sabemos que vamos a ofrecer una caja de ahorro en pesos, euros y dólares. También vamos a ofrecer tarjetas de crédito y al mismo tiempo, la extracción sin usar el plástico. La caja de ahorro en pesos va a remunerar el dinero a la vista.

-¿Saben a qué tasa?

-No, aún no. Estará en línea con el nivel de tasas que maneje la economía en ese momento. Rebanking va a ser una aplicacón viva, de alguna manera, en la que todas la semanas se vayan sumando servicios y productos, financieros y no financieros. Creemos en la vinculación y la homogeneización entre la experiencia financiera y no financiera. También vamos a salir con operaciones de cambio, a un precio muy competitivo.

-¿No teme que la incertidumbre de un año electoral complique sus planes de expansión?

-El ciclo económico no hace que ni un banco ni una entidad financiera sea más o menos atractiva. En una plataforma que tiene muchos productos, puede cambiar la tasa o el producto que se empuja más, pero en definitiva las probabilidades de crecer o adquirir clientes son las mismas. Si una entidad financiera maneja bien sus riesgos, puede encontrar un muy buen momento para crecer cuando la economía no va tan bien.

-¿Cómo cree que van a operar su propuesta, la de otros bancos digitales y la de entidades tradicionales que están aggiornando su modelo para sacar otro basado en lo digital? ¿Hay espacio para todos?

-Va a haber competencia, pero creo que ni siquiera las cuatro o cinco ofertas de bancos digitales nuevos y la de los cuatro o cinco tradicionales que se van a ir adaptando al nuevo modelo, alcanza para abastecer la demanda insatisfecha que hay en el mercado. Y mucho menos, todo lo que le falta a este mercado por crecer. La profundidad financiera en el país es casi nula: el ratio del crédito al sector privado sobre PBI es de 15 puntos, contra tres veces más para el promedio de Latinoamericana. Entonces, independientemente del modelo de negocio que se proponga hay que estar a la altura de la necesidad del mercado.

-¿Qué reclaman los clientes de los bancos hoy en día?

-El mercado quiere servicios, quiere que sean más y distintos. Y en segundo lugar, hay todo un mercado que en este momento no requiere estos servicios, porque está fuera del sistema; pero cuando ingrese los va requerir. Rebanking no va a rechazar a ningún tipo de perfil de cliente: siempre va a haber un producto que pueda estar accesible para cualquier persona.

-Rebanking tiene una oferta para empresas, ¿cómo va a funcionar?

-Hoy esta compañía da servicios a empresas y Rebanking va a tener su propia pata de corporate, no sólo va a tener servicios para individuos. La idea es que se agreguen a mitad de año. Creemos que vamos a tener una buena respuesta porque cuando hablamos con cualquier emprendedor o empresario Pyme sobre el modelo de banca digital, nos pregunta si va a poder tener algo así para su empresa. Los servicios y los productos para empresas son distintos de la banca personas, quizás muchos no se pueden digitalizar al 100%, pero la forma de comunicarse, el tipo de servicio y la interfaz va a ser similar.

-¿En qué quedó la tan mentada pelea entre bancos y fintech? ¿Los bancos digitales son una señal de acuerdo entre estos segmentos?

-Se está creando un rubro nuevo, que va a crecer a un ritmo mayor que el tradicional, pero el tradicional va a seguir creciendo, justamente por el retraso de la oferta financiera que hay en el país. Creo que va a ser como sucedió con el e commerce y con el retail tradicional, este último siguió creciendo, solo que las compras on line lo hicieron a un rtimo mucho mayor.