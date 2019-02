EE.UU. exige otra Copa América con u$s 200 millones sobre la mesa

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos (US Soccer) estudia un nuevo torneo internacional para 2020 con las 10 selecciones de Sudamérica y los combinados más fuertes de la Concacaf, según reveló el diario The New York Times.

De acuerdo a la publicación, el presidente de la US Soccer, Carlos Cordeiro, envió una carta a las 10 asociaciones nacionales que conforman la Conmebol para la realización de un campeonato similar a la Copa América Centenario de 2016 que se llevó a cabo en Estados Unidos, y que además se disputaría en paralelo a la Eurocopa 2020.

El evento propuesto garantizaría casi u$s 200 millones para compartir entre los equipos invitados y las confederaciones participantes, según el Times. El ganador del torneo se embolsaría unos u$s 11 millones.

La Concacaf, la entidad responsable del fútbol en América del Norte, América Central y el Caribe, recibió con satisfacción la propuesta y dijo que el evento complementaría su certamen regional, la Copa de Oro.

"Consideramos esta oportunidad de manera positiva, ya que no pretende reemplazar ni sustituir ninguna edición futura de la Copa Oro de CONCACAF y complementa nuestra visión de continuar brindando oportunidades para que nuestras asociaciones miembros jueguen fútbol competitivo al más alto nivel", señalaron desde la entidad en un comunicado.

La oferta de la federación de los Estados Unidos se discutirá la próxima semana en Miami, antes de una reunión del Consejo de la FIFA el 15 de marzo.

La Copa América Centenario 2016 se celebró en varias ciudades del país norteamericano para conmemorar el centenario de la Conmebol. El evento contó con las 10 selecciones sudamericanas y seis equipos de la Concacaf ( México, Costa Rica, Jamaica, el anfitrión Estados Unidos, Panamá y Haití).

El certamen repartió un total de u$s 21,5 millones entre los conjuntos participantes, y el campeón se llevó u$s 6,5 millones. Pero resultó además un muy buen negocio para todas las partes involucradas, con 1,5 millón de espectadores que asistieron a las canchas, dejando en taquilla u$s 300 millones.

El éxito de ese torneo, que vio a Chile vencer a la Argentina en la final por penales, sirvió como precursor de la exitosa candidatura local para el Mundial 2026.

El torneo 2020 propuesto incluiría una fase de grupos y una ronda eliminatoria para decidir el ganador. El informe del mencionado diario señala, sin embargo, que quedaba por ver cómo la Conmebol aceptaría la propuesta respaldada por los Estados Unidos. Es que además la confederación sudamericana se prepara para la inminente Copa América en Brasil, que se celebrará del 14 de junio al 7 de julio de este año.