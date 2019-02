Dujovne tiene 16 elegidos para impulsar el mercado que reemplaza a las Lebac

El Ministerio de Hacienda eligió a 16 entidades que quedaron como "aspirantes a creadores de mercado”, un programa con el que el Gobierno aspira a ampliar y hacer más ágil las operaciones de Letras del Tesoro, empezando por las Lecap.

“El objetivo principal del programa (de Creadores de Mercado) es fomentar el desarrollo y la evolución de un mercado de capitales ágil, transparente y eficiente, comenzando por el mercado secundario de las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap)”, apuntó la cartera que conduce Nicolás Dujovne en el comunicado en el que reveló cuáles son los 16 seleccionados.

Las entidades pasarán por un período de evaluación que arranca este jueves 28 de febrero y se extenderá hasta el 31 de mayo. Luego se determinará la lista definitiva de “creadores de mercado”.

El programa apunta a hacer más fluidas las operaciones con títulos públicos, empezando por las Lecap, en particular en el mercado secundario. Uno de los problemas de un mercado secundario reducido y poco ágil es que los operadores no pueden tomar grandes posiciones porque después no pueden salir a precios de mercado.

Otro punto es que, con la desaparición de las Letras del Banco Central (Lebac) se complicó y redujo la operación minoristas de títulos públicos.

La principal obligación que tendrán los creadores de mercado será mantener siempre ofertas de compra y venta de los activos, para que quienes quieran invertir o estén invertidos puedan comprarlos y venderlos rápidamente y a precio de mercado.

Las entidades financieras que actuarán como aspirantes a creadores de mercado durante el período de evaluación inicial serán, en orden alfabético:

Balanz Capital Valores

Banco de Galicia

Banco Hipotecario

Banco Itaú

BBVA Banco Francés

BNP Paribas

Citibank

Dracma

HSBC

ICBC

JP Morgan Chase Bank

NIX Valores

Portfolio Personal Inversiones

Santander Río

S&C Inversiones