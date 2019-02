Puerto de Miami amplía su capacidad operativa

El Puerto de Miami no para de creer. Esta clara puerta de entrada de Latinoamérica a los Estados Unidos ampliará su capacidad de manejo de cargas con la realización de un proyecto conjunto con South Florida Container Terminal (SFCT), cuyas obras de expansión acaban de comenzar.

"Vemos el crecimiento gracias al mejoramiento de la infraestructura y un sólido equilibrio comercial", dijo el director y presidente de la junta administrativa del Puerto de Miami, Juan M. Kuryla.

La terminal SFCT será ampliada para manejar una cantidad de carga mayor en menos tiempo. El proyecto consiste en aumentar la capacidad operativa de la empresa en el puerto.

Con las inversiones en infraestructura, SFCT mejorará notablemente su capacidad para mover mercaderías por izaje y manipulación en sentido horizontal. Según los responsables de SFCT esto ayudará a ahorrar tiempo y energía, así como disminuir la huella operativa de carbono un 10% por año.

"Nos acercamos a la capacidad para embarcaciones Post-Panamax, y esto no hubiese sido posible si antes no hubiéramos realizado las tareas de ampliación de la profundidad del puerto o no hubiésemos comprado las grandes grúas para contenedores Post-Panamax. Seguiremos invirtiendo y adaptándonos al desarrollo del transporte de mercancías para continuar siendo competitivos en el mercado mundial en evolución", argumentó, añadió Kuryla.

Dragado

En agosto de 2015, culminó la obra de dragado de 18 meses que llevó el canal de acceso a 45 pies tras una inversión de u$s 220 millones. A esto se suma el túnel que conecta el puerto de Miami con las autopistas de la ciudad, una obra cuyo costo alcanzó los u$s 1.000 millones y se convirtió en un hito de la ingeniería mundial.

"Nos sentimos muy complacidos de realizar este proyecto conjunto con el Puerto de Miami. Estos seis nuevos equipos marcarán el comienzo de una nueva era. Se trata de acrecentar la capacidad de la terminal. Estas máquinas serán operadas por estibadores de ILA, y nos permitirán manejar aproximadamente dos veces y media más de contenedores con menor esfuerzo", destacó Mark Baker, presidente de SFCT.

Desde la compañía, advirtieron a sus clientes que la empresa de construcción ha estado moviendo sus equipos y se cercó la primera área en la que se trabajará. Mientras tanto, la fila de camiones podrá estar un poco más lenta de lo normal, aunque se garantizó el servicio a todos los camioneros que lleguen a la terminal.

El Puerto de Miami se sitúa entre los más importantes de Estados Unidos, con un aporte de más de u$s 43.000 millones a la economía de Miami-Dade y de más de 334.500 empleos entre directos e indirectos en el condado.