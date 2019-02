El BCRA terminó enero con u$s 160 millones comprados en futuros

Pese a que la semana pasada el Banco Central (BCRA) vendió contratos de dólar futuro para contener la depreciación del peso, el organismo había terminado enero con posiciones compradoras en el mercado a término de divisas.

Según publicó el propio BCRA en su página web, al 31 de enero detentaba una posición comprada de futuros por u$s 159,85 millones. Ese saldo se explicó por las ventas de posiciones cortas en futuros por u$s 190,27 millones y las compras de posiciones largas por u$s 350,12 millones. No obstante, las ventas de la semana pasada podrían revertir el resultado hacia fin de febrero.

El saldo comprador en futuros le permite al BCRA apuntalar las expectativas de tipo de cambio en momentos de apreciación del peso, como sucedió en enero. Mariela Díaz Romero, economista de Econviews, opinó: “Es una intervención eficiente. Cuando cambia la tendencia, vende esos futuros que compró baratos y logra contener la suba abrupta del tipo de cambio”.

Por su parte, Juan Manuel Pazos, economista jefe de TPCG, resaltó que la posición de u$s 160 millones es casi nula para el BCRA y recordó que la semana pasada realizó la operación inversa: “Al estar cerca de cero, el BCRA tiene más poder de fuego para intervenir en los futuros y vender dólares si los necesita, como hizo la semana pasada. Es una herramienta más para mantener acotada la volatilidad cambiaria. Todos sospechábamos que la tolerancia a volatilidad iba a ser muy baja. La semana pasada lo confirmamos”.

En ese sentido, Díaz Romero acotó: “En enero el dólar estuvo debajo de la banda inferior y el BCRA compraba reservas en el spot y futuros para reforzar que sostenían el tipo de cambio. En febrero ya se dio vuelta esa tendencia: el tipo de cambio entró a la zona de no intervención y tuvieron que intervenir vendiendo contratos. No tenemos el dato de cuanto fue pero sabemos que estuvo la semana pasada”

A fin de 2018 el organismo que conduce Guido Sandleris había llevado a cero su exposición en el mercado a término. Además, se comprometió con el FMI a disminuir sus contratos de venta de dólar futuro aunque no tiene límites para la posición compradora. En enero, el máximo que podía tener vendido era de u$s 3597 millones. Este mes esa cifra se reduce a u$s 2897 millones. Hacia junio, en tanto, el límite estará en u$s 1897 millones.