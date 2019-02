Cumbre Kim-Trump, una señal de distensión

El segundo encuentro entre el presidente de los EE.UU. y el líder norcoreano, tras el de junio del 2018 en Singapur, es una señal adicional de distensión que merece el apoyo de toda la comunidad internacional. La vía amicabilis iniciada por Donald Trump, que supone diálogo directo y sin condiciones entre Washington y Pyongyang, hasta ahora no ha producido mayores acuerdos específicos conocidos. Sin embargo, la persistencia en el esfuerzo es importante aún cuando con Corea del Norte la diplomacia siempre pende de un hilo y requiere de una alta dosis de paciencia y creatividad. También de audacia. En este contexto, parecería que ya es hora de que las partes reemplacen con un tratado de paz el armisticio del 27 de julio de 1953 que puso fin a las hostilidades en la Península y estableció la actual zona desmilitarizada tomando como referencia el paralelo 38 que, a la vez, sirve de frontera entre el norte y el sur.

Otro punto que requiere atención es encontrar los medios para que Pyongyang empiece a adoptar decisiones para abrirse económicamente al mundo y salir de una situación de virtual pobreza extrema (de acuerdo a la ONU tres cuartas partes de la población vive en inseguridad alimentaria). El 81% de las exportaciones norcoreanas (principalmente carbón, plomo y zinc) van a China y recibe de ese país el 84% de las importaciones. Que la reunión entre Trump y Kim tenga lugar en Hanoi podría ser una muestra que podría ser aprovechada por la frágil economía de Corea del Norte al tratarse Vietnam de un régimen comunista con un ambiente de inversión y un modelo de desarrollo que eventualmente podría servir de ejemplo a Pyongyang.

Estas cuestiones, sin embargo, no deberían desviar ni postergar la urgencia del objetivo de la completa desnuclearización de la Península coreana y en particular el desmantelamiento y la destrucción, de manera verificable e irreversible, del arsenal nuclear y los misiles balísticos que dispone Corea del Norte, desde el 2006. Después de la India, Israel y Pakistán, Corea del Norte es el cuarto país con armas nucleares no parte del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), denunció el instrumento en el 2003. En el 2016 realizó un ensayo subterráneo de una bomba de hidrógeno. También en esa fecha quedó en evidencia la capacidad balística intercontinental al haber puesto en órbita un satélite.

Es clave que el proceso de desarme con Corea del Norte, a la vez, tenga en cuenta la necesidad de preservar el régimen de la no proliferación instaurado en el TNP. Una mala solución diplomática con Corea del Norte pondría en riesgo la supervivencia del instrumento que es la piedra angular de la no proliferación nuclear a nivel global. Por lo tanto, evitar que el ejemplo de Corea del Norte sea imitado por países en otras latitudes con aspiraciones de poseer armas nucleares es esencial para asegurar un mundo más estable y pacífico.

La Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 2020, que presidirá la Argentina, será escenario de evaluación y observación diplomática de todas estas cuestiones. Es de esperar que el proceso de desarme que se abra con Corea del Norte, no muestre fisuras que puedan afectar la confianza internacional en el Tratado y contribuya a reducir las motivaciones de la proliferación nuclear.