La intención oficial de comprimir el déficit fiscal este año y llevarlo a cero (antes de computar el pago de intereses de deuda) y cumplir así con la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional se traduce en recorte de subsidios mayores a los previstos y modificaciones desde los ingresos. Entre los cambios implementados desde que se aprobó el Presupuesto 2019 hasta los primeros días de febrero, el Estado Nacional se "ahorró" unos $ 30.000 millones, un aporte equivalente a 0,2% del PBI.

Las modificaciones más relevantes, por el grado de aporte a los números fiscales, están en la relectura del otorgamiento de subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta, que reducen a los "planes originales" presentados por las empresas que explotan en los yacimientos, y al nuevo esquema con en Bienes Personales aprobado el año pasado.

Pero también dos aspectos que afectan la economía de los jubilados llevan fondos a las arcas fiscales: por un lado, la decisión de no prorrogar la devolución del IVA (por hasta $ 300 por mes por haber) y, por el otro, la manera de calcular el impuesto a las Ganancias que en vez de hacerlo por beneficio lo hace por persona que recibe un haber y pensión.

— Vaca Muerta: la relectura sobre la "resolución 46", que en un principio daba subsidio a la producción de gas en Vaca Muerta y aseguraba un precio mínimo de u$s 7,50 el millón de BTU el año pasado (y en 2019, de u$s 7 por millón de BTU) por sobre un valor de mercado de u$s 4,20, se limitó a los "planes originales".

Esto quiere decir que la producción por arriba de los proyectos presentados en su momento al Gobierno no serían compensados. Mientras que los analistas estimaban que la erogación por este concepto era por u$s 1200 millones este año, finalmente la Secretaría de Energía lo redujo a u$s 700 millones. La diferencia, llevada a pesos, implica un ahorro fiscal por unos $ 20.000 millones.

Ya por la producción de 2018, Tecpetrol, del Grupo Techint (y principal empresa afecta por esta decisión), aseguró que resignar estos ingresos durante el año pasado le provocaban un perjuicio de unos $ 5600 millones. A esta hay que agregar la diferencia de menos para otras como YPF, Pampa Energía y CGC, entre otras.

— IVA a jubilados: el 31 de diciembre expiró el beneficio mediante el cual se devolvía a los jubilados el IVA vía el uso de tarjeta de débito para compras. El monto total por mes, por persona, era de $ 300. Mientras que se pensaba que se iba a prorrogar, ya que estaba contenida la partida en el Presupuesto para este año el "reintegro del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones para protección social", el monto previsto por $ 3141 millones se suman a un poco más de ahorro.

— Bienes Personales: el cambio en el esquema aprobado en diciembre del año pasado implica un aumento en la recaudación por $ 5337 millones para 2019, calcularon desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La modificación dispuso que a partir de este año se aplique una alícuota marginal del 0,25% para bienes entre $ 2 millones y $ 3 millones, de 0,50% para bienes entre $ 3 millones y $ 18 millones, y de 0,75% para bienes por valor superior a $ 18 millones. Se agregó además una exención para el caso de la vivienda única con un valor de hasta $18 millones.

— Ganancias a jubilados: se cambió la forma de cálculo de este impuesto para jubilados y pensionados desde la AFIP. Hasta diciembre el mínimo no imponible se aplicaba calculando seis haberes mínimos se aplicaba haber por haber, mientras que a partir de enero ese mínimo se aplica por beneficiario.

"Esto implica que beneficiarios de dos o más haberes inferiores al mínimo no imponible pasarían a pagar impuesto a las Ganancias, en la medida en que la suma de esos haberes sí supere el mínimo no imponible. Este cambio implica que unas 47.600 personas deberán comenzar a pagar el impuesto a las Ganancias, lo que aportará una recaudación adicional de aproximadamente $ 1600 millones durante 2019", calcularon desde la OPC.