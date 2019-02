Analistas esperan dólar más barato, tasas más bajas pero más inflación y menos PBI

Los analistas económicos proyectan para este año una devaluación algo menor que la que esperaban en enero y tasas menores para fin de año, aunque también revisaron al alza los pronósticos de inflación y la magnitud de la contracción del Producto Bruto Interno (PBI), según los resultados de la encuesta de Expectativas Macroeconómicas (EMEC) que El Cronista realiza todos los meses entre consultoras y centros de investigación.

Dólar, tasas y reservas

La proyección sobre el precio del dólar para fin de año pasó de $ 49,95 en el sondeo de enero a $ 49,35 en la EMEC de febrero. Eso implica una devalaución nominal un 1,2% menor. Para fin del 2020, la mediana de respuestas de la encuesta (el dato que divide en dos partes iguales al universo de respuestas) proyecta un dólar de $ 60,50.

Las estimaciones en cuanto al nivel de tasas para diciembre de este año también fueron revisadas a la baja: para las Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central calculan una tasa del 37%; para la Badlar, del 32,4% y para los plazos fijos a 30 días, del 29,85%.

En cuanto a las reservas del Banco Central, los pronósticos pasaron de u$s 61.500 millones a u$s 66.700 millones, un aumento del 9%.

Inflación, balanza comercial y PBI

La menor variación de tipo de cambio proyectada acompaña sin embargo unas expectativas de inflación ligeramente revisadas al alza. Mientras que hace un mes esperaban una suba acumulada de los precios minoristas del 30,5% para todo el año, en la encuesta de febrero el dato subió al 31,6%. Para 2020, los participantes en la encuesta estiman que el IPC del Indec aumentará un 22,25%.

Para el año, los analistas creen además que el PBI mostrará una caída del 1,5% con respecto al de 2018, frente a la contracción del 1,45% que vaticinaban hace un mes, siempre según la mediana de respuestas.

Como dato positivo, el superávit comercial esperado para 2019 creció hasta los u$s 8264 millones, con exportaciones por u$s 70.165 millones (2% más que los u$s 68.781 millones que proyectaban en la encuesnta de enero) e importaciones por u$s 65.300 millones (5,21% menos que los u$s 61.900 millones de la anterior EMEC).

Cuentas públicas

Los expertos también parecen estar acda vez más confiados en que el Gobierno llevará a cabo el ajuste que jaga falta para cumplir con la meta de déficit cero. En enero esperaban un déficit fiscal primario del 0,25%, mientras que en febrero ya esperan que las cuentas públicas cierren el año en equilibrio en cuanto a la recaudación y el gasto primario.

En cuanto a la recaudación, las proyecciones ya llegan a los $ 4,72 billones para todo 2019, lo que representaría un incremento del 39,7% con respecto a los ingresos tributarios del 2018 ($ 3,38 billones).

Con respecto al desempleo para el último trimestre de este año, la expectativa aumentó desde el 9,2% esperado en enero al 9,4% en la encuesta de febrero.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la encuesta de noviembre participaron (por orden alfabético): ACM Consultora, Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, EEyN – UNSAM (Dentice-Favata), FIEL, Fundación Capital, Fundación Libertad y Progreso, IARAF, LCG S.A. y M&F Consultora.