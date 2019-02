Santángelo: “Tendremos malas noticias en materia de actividad por mucho tiempo”

El economista Rodolfo Santángelo pronosticó que a partir de junio llegarán buenas noticias relacionadas con la inflacion pero malas en materia de actividad, que se mantendrán por mucho tiempo.

“El programa actual que se está aplicando es principio de Economía. Son cosas muy básicas, los argentinos venimos con una economía que hace ocho años que no funciona y vino el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nos dijo que volvamos a lo básico: no emitas, no gastes y no malgastes tu reserva”, analizó.

En esa línea, y al hacer referencia a las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne , sobre ‘bajar la inflación de forma permanente’, afirmó que “estamos corrigiendo cosas de manera tosca, todavía el enfermo no cambió el metabolismo. La inflación va a bajar, no sé cuándo, a partir de junio podemos tener buenas noticias, como tendremos malas noticias en materia de actividad por mucho tiempo”.

También opinó sobre las últimos dichos del presidente, Mauricio Macri , de que ‘la economía se va acomodando’, afirmó que “se acomodó el déficit fiscal a los tumbos, con una caída del salario real fenomenal por la inflación del año pasado. Hoy tenemos un tipo de cambio más lógico que los $ 18 cuando todo el mundo se iba de viaje al exterior. El camión volcó y se acomodaron los melones”.

"El 10 de diciembre queda una agenda muy importante para Argentina, con problemas estructurales para resolver. Tomaría la acomodada de melones como punto de partida y no de llegada”, agregó.

Sobre cuándo subirá el salario real por encima de la inflación, dijo : “No este año. El año pasado perdió y este año podría empatar. Luego vendrán las discusiones entre sectores. Jubilados es un caso diferente, tiene el privilegio que no tiene el resto de la economía, que se ajusta con la inflación pasada. Es uno de los temas más delicados que tenemos el sistema previsional”.

Finalmente, acerca de si hay que modificar le sistema previsional, dijo que “correspondería hacer una reforma general del sistema previsional, veamos cómo es en Brasil. El sistema previsional es uno de los graves problemas de Argentina”.