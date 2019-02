Condenan al número tres del Vaticano por abuso sexual de menores

El cardenal australiano, George Pell, número tres del Vaticano, fue declarado culpable de agresión sexual a menores, según informó este martes una corte de Melbourne, convirtiéndose así en el más alto responsable de la Iglesia católica condenado en un caso de pederastia.

La justicia australiana declaró al cardenal, de 77 años, culpable de un cargo de agresión sexual y de otros cuatro cargos de atentado al pudor contra dos monaguillos que entonces tenían 12 y 13 años, hechos ocurridos en la sacristía de la Catedral de San Patricio de Melbourne durante la década del 90'.

El prelado había rechazado inicialmente estas acusaciones y el jurado no había alcanzado una decisión durante un primer juicio en septiembre, pero fue declarado culpable durante un nuevo juicio el 11 de diciembre.

El tribunal de Melbourne adoptó entonces una "orden de supresión", que prohibía a los medios cualquier mención a este caso, bajo amenaza de sanciones. Este silencio obligado buscaba proteger al jurado de un segundo juicio en el que el cardenal Pell debía ser juzgado por otros presuntos delitos. Pero la acusación decidió renunciar a este segundo proceso, lo que condujo al levantamiento, este martes, del silencio mediático sobre el primer caso y a autorizar a los medios a anunciar el veredicto de culpabilidad.

"El cardenal George Pell siempre ha mantenido su inocencia y continúa haciéndolo", dijo un comunicado publicado este martes por sus abogados, que anunciaron haber presentado una apelación. El texto señala también que se retiraron o desestimaron varias acusaciones y cargos contra el religioso.

Antes de Pell, el caso de mayor rango de abusos sexuales en la Iglesia en Australia fue el de Philip Wilson, exarzobispo de Adelaida, condenado el año pasado por encubrir crímenes de un cura pederasta en los años 1970. Su condena de prisión fue anulada en diciembre.

Conmoción

Uno de los monaguillos víctimas de Pell falleció en 2014. El otro dijo en un comunicado publicado este martes por su abogado que el proceso legal es estresante y "aún no terminó".

"Como muchos supervivientes, he experimentado vergüenza, soledad, depresión y dificultades. Como a muchos supervivientes, me llevó años comprender el impacto que tuvo en mi vida", dijo la víctima, que no fue identificada públicamente.

A las puertas de la corte, defensores de otras víctimas de abusos recibieron a Pell con gritos de "monstruo" y "púdrase en el infierno", a su salida al término de la audiencia. El miércoles está prevista otra audiencia previa a la sentencia. Su condena representa un nuevo golpe para la Iglesia, apenas dos días después del cierre de una histórica cumbre sobre pederastia en su seno.

El caso de Pell causó conmoción en Australia, donde en el pasado fue elogiado por un ex primer ministro y lidera a las voces conservadora en cuestiones como el matrimonio homosexual y el cambio climático. El cardenal negó durante décadas haber cometido u ocultado abusos sexuales, pero reconoció haber "metido la pata" al lidiar con los curas pederastas en el estado de Victoria.

Una comisión real que investiga los abusos a menores dijo en un informe el año pasado que decenas de miles de niños fueron víctimas de abusos sexuales en iglesias, orfanatos, clubes deportivos, grupos juveniles y escuelas de Australia durante generaciones, en un país en el que una de cada cinco personas son católicas, unos cinco millones en total.

Prohibición del ejercicio sacerdotal y contacto con menores

El papa Francisco confirmó la prohibición, de manera cautelar, del ejercicio publico del ministerio sacerdotal y el contacto, en cualquier modo y forma, con menores de edad al cardenal, tras el fallo.

"Para garantizar el curso de la Justicia, el Papa ha confirmado las medidas cautelares ya dispuestas al cardenal Pell desde que regresó a Australia, o sea que en espera de que se confirmen definitivamente los hechos a Pell se le prohíbe de manera cautelar el ejercicio publico del ministerio sacerdotal y el contacto en cualquier modo y forma con menores de edad", informó el vocero del Vaticano, Alessandro Gisotti, según publicó la agencia EFE.