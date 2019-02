El Bonar 2024, un papel con buenas perspectivas técnicas

Entre octubre de 2017 y diciembre del año pasado, los bonos soberanos argentinos sufrieron una fuerte caída en su paridad, provocando la ciclotimia de los tenedores y el resto de los participantes del mercado, que pasaron de considerarlos “los más atractivos" a “los más cuestionados de la región, incluso con cierto riesgo de default”.

Los mercados son dinámicos y es natural que se vean cambios de humor en los participantes y sus expectativas. De hecho, es habitual que así como un gran movimiento de subida en el precio de un activo genera entusiasmo y confianza, este estado se desvanezca cuando las condiciones cambian y el activo retrocede. Por eso se dice que los mercados, además de ser cíclicos, también son ciclotímicos.

Resulta interesante analizar lo que viene ocurriendo en los bonos locales este año, ya que lograron recuperar parcialmente posiciones perdidas y vuelven a despertar el interés de los inversores y los mismos que hacia finales de 2018 tomaban la decisión de venderlos, por el efecto emocional que provocó su caída (miedo a un default o reprogramación de pago de algunas emisiones), actualmente vuelven a evaluar, aunque aún con dudas, volver a comprarlos.

Nadie duda que estamos en un contexto de mucha incertidumbre económica y principalmente política, al ser este 2019 un año de elecciones presidenciales; los mercados no son ajenos a lo que pueda ocurrir sino que están pendientes de cada evento que permita vislumbrar un escenario posible y clarifique la conveniencia de posicionamiento en uno u otro activo.

Quienes leen nuestros análisis habitualmente saben que no es ni el análisis económico ni el análisis político lo que nos lleva a identificar un escenario tentativo. Desde nuestra perspectiva, los mercados expresan expectativas y por ello nuestro análisis apunta justamente a identificar posibles escenarios a partir de reconocer patrones de comportamiento de los participantes que quedan expresados en el accionar del precio y que muchas veces entregan más información de lo que el mismo mercado conoce; esto es lo que se llama análisis técnico.

El AY24, uno de los bonos más negociados

Aquí tomamos como referencia uno de los bonos más negociados en el mercado, el BONAR 2024 (AY24), que ha sido además uno de los más cuestionados estos meses y del que se habló incluso sobre un posible default o reprogramación, para aplicar herramientas del análisis técnico y a partir de ellas inferir un comportamiento posible a futuro.

Este bono nació a mediados de 2014 con la intención de que formara parte de la indemnización a Repsol por la expropiación de YPF. En agosto de ese año alcanzó su cotización más baja, en niveles actuales de u$s 61 dólares a valor limpio (descontados los interés pagados); desde ahí se inició un importante ciclo de avance que llevó la cotización por encima de su paridad a finales del año 2016; el bono tocó en octubre de 2017 su máxima cotización, a niveles actuales de u$s 108,4 a valor limpio, con un rendimiento anual por debajo del 4%.

A partir de esos máximos se inició el proceso de recorte mayor, desarrollado durante todo el año pasado, que terminó por llevar la cotización de este bono hacia instancias de u$s 89/88,5 a valor limpio en diciembre pasado , con rendimientos cercanos al 13%.

Si bien este año el bono logró recuperar parte del terreno perdido, regresando a instancias de u$s 100,6 y a rendimientos del 9,5/9.4%, en las últimas dos semanas hubo nuevos recortes en el precio; como es habitual, los fantasmas bajistas y las emociones negativas renacen.

Desde nuestra perspectiva analítica, sin embargo, las expectativas para el futuro de este bono se ven bastante favorables. Creemos que el ciclo alcista del bono iniciado en los mínimos del agosto del año 2014 aún presenta potencial de desarrollo, siendo la baja del pasado año 2018 sólo una corrección temporal de dicho ciclo ascendente. Idealmente esta corrección habría alcanzado su piso en los mínimos de diciembre pasado en torno a los u$s 89/88,5 a valor limpio y desde entonces se encontraría en fuerza un nuevo segmento de avance, que esperamos en los próximos meses permita llevar el precio de regreso hacia los máximos históricos del pasado año 2017 e incluso buscando acceder hacia instancias superiores para adelante.

Como este bono comienza próximamente a pagar amortización de capital, el precio de la paridad se verá afectado; sin embargo como el análisis se realiza con precio limpio, entonces las expectativas de comportamiento no cambiarán y, en la medida que los precios no regresen por debajo del mínimo de diciembre pasado, seguirán apuntando hacia un desarrollo expansivo que finalmente lleve el precio por encima de los máximos del año 2018.

En lo que respecta al corto plazo, el recorte de las últimas semanas concentra su principal contención en la zona de u$s 96/93; en la medida que esta zona no sea quebrada, estaremos expectantes a que tras este recortese retome el avance buscando atacar la resistencia de u$s 102/104 y más tarde, ante el quiebre de esa zona, liberar el camino a un alza mayor proyectada a nuevos máximos.

Como mencionaba anteriormente, para los analistas técnicos el comportamiento de los precios de los activos nos dan información fehaciente de las expectativas de los participantes, por ello creemos que sólo en el eventual caso que tengamos debilidades del bono que perforen los soportes de u$s 96/93 y luego los mínimos de diciembre de 2018, ubicados a valor limpio actualmente en torno a los u$s 89/88,5, estas expectativas alcistas de fondo quedarán comprometidas y en tal caso sí deberemos elevar el nivel de alerta ante lo que pueda pasar hacia adelante con este activo. Veremos…

