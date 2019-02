Viento de cola: se triplican apuestas en fondos de activos emergentes

Las monedas emergentes empezaron otra semana con el pie derecho y le dieron una mano al intento del titular del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, por mantener a raya la volatilidad en el mercado cambiario local. En esta ocasión fue el anuncio de que la tregua alcanzada en Buenos Aires para que tengan lugar negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China se extenderán más allá de la fecha fijada en un principio, el próximo viernes 1° de marzo. Ayer, las monedas asiáticas volaron, empujaron al alza a las de la región y ayudaron al peso argentino.

A excepción del rublo ruso, todas las monedas emergentes subieron ayer frente al dólar estadounidense, con avances que superaban el 1% como en el caso del rand sudafricano.

Como prácticamente todos los movimientos de los mercados globales de ayer, las monedas emergentes trepaban de la mano del renovado optimismo en materia de negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump dijo el domingo que extendería el plazo de duración de la tregua comercial que había sido acordada el año pasado durante el G-20 de Buenos Aires. El plazo sin nuevas sanciones comerciales había sido fijado con fecha límite de este viernes 1° de marzo, pero Trump dijo estar satisfecho con los progresos en las conversaciones. La agencia china de noticias Xinhua acompañó las declaraciones presidenciales con señales de beneplácito de Beijing. Y el resto fueron festejos en los mercados de acciones, bonos y monedas emergentes.

"De esta manera, se empieza a despejar un tema crucial para el comercio, y por lo tanto, para la economía global. Está claro que más allá de la trama comercial, la desaceleración del crecimiento económico tiene también otros fundamentos, pero aclarar esta cuestión suavizaría el problema de fondo", explicó Lucas Gardiner de Portfolio Personal.

"Los mercados respondieron de forma satisfactoria. De hecho, el Shanghai Composite saltó un 5,6%, mientras que el resto de las plazas asiáticas también percibieron subas generalizadas (aunque más leves). Europa redondeó el lunes repleta de verdes de hasta 1%, y los índices norteamericanos replicaron la misma sintonía con avances similares", agregó.

Pero el buen clima de ayer no es algo nuevo. Datos compilados por Bloomberg señalan que los flujos de ingreso de inversiones a fondos estructurados (exchange traded funds, ETF) compuestos por acciones y bonos de mercados emergentes se triplicaron la semana pasada hasta llegar a los u$s 1100 millones en cinco días.

El flujo de ingreso de fondos a ETF que siguen indicadores de países emergentes sumó la semana pasada su decimonovena semana consecutiva de resultado positivo, todo viento de cola para el mercado cambiario argentino.

Según detalló la agencia internacional, de ese monto unos u$s 400 millones fueron directamente a apostar por ETF’s que siguen activos chinos y de Hong Kong.

El registro de la agencia internacional muestra que u$s 160 millones de esos flujos tuvieron como destino a América Latina, de los cuales apenas u$s 5,3 millones empujaron al alza a fondos con activos argentinos. Son gotas de una marea mucho más amplia, pero Sandleris no se puede quejar de que al menos por ahora el mundo no le da una mano.