Lanús: "El kirchnerismo con Urtubey y Massa defienden los intereses de los corruptos"

Ramón Lanús es el titular de la Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de subastar los bienes incautados según el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de extinción de dominio, que levantó polémica aún antes del rechazo opositor en el Congreso. Al igual que el propio presidente Mauricio Macri, el funcionario apuntó a "una connivencia de todo el arco del PJ" para "defender los intereses de los corruptos". En un reportaje con El Cronista, además de negar su inconstitucionalidad, opinó que es un sistema que favorece incluso a los imputados.

-¿Cómo tomó el rechazo al DNU de extinción de dominio?

-Es una muestra más de como el peronismo se abroqueló para defender los intereses de los corruptos, los narcos y los delincuentes. Muestra una connivencia de todo el arco del PJ, no es el sólo el kirchnerismo sino el peronismo con (Juan Manuel) Urtubey y (Sergio) Massa. Pero les va a costar muy caro defender esto en el futuro.

-¿Un decreto era el mejor camino?

- Había una necesidad concreta real de solucionar este tema. Van 3 años de gestión y los bienes incautados se acumulan, su deterioro es más notorio y el gasto que le demanda al Estado es mayor. Se presentó un proyecto de ley y hubo una dilación del Poder Legislativo.

- ¿No le es funcional al Gobierno instalar el tema de la corrupción para no hablar de la economía?

- Si no hubiera circunstancias que no validaran el dictado del DNU se podría hacer esa lectura. Lo cierto es que el descontrol que hay en el manejo de los bienes vinculados a estas causas es enorme. El Gobierno trata de darle una herramienta a la Justicia. no hacer especulación política.

- ¿No es inconstitucional?

- Es una herramienta que se aplica en un montón de países que protegen el derecho a la propiedad, no la inventó el gobierno de Macri. Igual creo que es mejor que el sistema actual incluso para el que es imputado en un delito. Supongamos que tenés un auto, te lo incauto, lo que al Estado le genera un costo mantenerlo. A los 10 años te declaran inocente y te devuelvo un auto que estuvo 10 años parado en un depósito, con su consiguiente pérdida de valor. Ahora el otro escenario: en paralelo a la causa se avanza con la extinción de dominio, el auto se convierte en plata, y eventualmente si te declaran inocente, que son los menos casos según la experiencia en otros países, vas a poder recuperar lo que costaba ese bien en el momento que se te incautó.

- ¿A dónde irá ese dinero?

- Con el aval de la Justicia, en la AABE procedemos a la subasta inmediata. Una parte se resguarda para un fondo en caso de que se tenga que devolver el dinero y no salga del Tesoro Nacional. Hay leyes que prevén destinos específicos: en la UIF para fortalecer el combate el lavado, en narcotráfico para prevenir la drogadicción. En los casos que no hay, como la corrupción, irá a rentas generales.

- ¿Entonces no se continuará ploteando vehículos con la leyenda "Recuperado de la corrupción"?

- Salvo que hubiera razones de interés público, en principio no. Los autos a veces los usa el ministerio de Seguridad para su uso interno, no es eficiente. Tenés 10 autos y 10 modelos distintos, lo que implica el mantenimiento, no es lo mismo tener una flota de un mismo modelo. El sistema antes del DNU eran parches.

- Se dice que Prefectura el yate de (Ricardo) Jaime no lo puede usar....

- No es funcional. Un jet tampoco, tiene un mantenimiento carísimo.

- Con respecto a las ventas de terrenos de la AABE hay acusaciones de "negociados"...

- En un momento de fuerte restricción fiscal, no tiene sentido que el Estado esté gastando en mantener inmuebles que no tienen ningún uso. Lo que estamos haciendo es transformar los activos en activos que le cambien la vida a la gente. Vendimos activos en la Boca, en Retiro, generamos fondos para obras metropolitanas importantes como los viaductos Mitre y San Martín. El Paseo del Bajo se financia en un 50% con en terrenos que vendemos. Por otra parte, achicamos el gasto operativo del Estado. Estamos tranquilos, colaboramos en un momento que la sociedad espera de la política un ajuste.

- ¿Con la economía convulsionada, notaron un descenso en el mercado inmobiliario?

- Hay mucha gente que hoy invierte, es una prueba de que con todas las dificultades que vive la Argentina, hay gente que apuesta en el país. En el último tiempo del año pasado ralentizamos algunos procesos hasta que se acomodara la cuestión macroeconómica. Pero no se pueden detener porque estamos financiando parte de las obras.

- ¿Va a ser precandidato a intendentes de San Isidro?

- Hoy no es momento de definir candidaturas. Estoy trabajando como presidente de la AABE. Tengo un trabajo muy grande por delante, estamos con la extinción de dominio. Ahora es evidente que vivo en San Isidro, toda mi familia también, siempre voy a trabajar políticamente para que el distrito esté mejor.

- En la Rosada no parecer querer PASO: ¿Es factible una interna contra Gustavo Posse?

- Las PASO son por ley. Reconozco que tengo un interés en San Isidro. No trabajo para una candidatura, sino para que esté cada vez mejor, tiene un potencial enorme y hay un proceso de una familia que gobierna el municipio desde hace 35 años. Eso para mi genera la oportunidad de que se vea con buenos ojos que haya alternancia, lo que siempre agrega valor a la sociedad.