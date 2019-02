Tras la suba de tasas, gana atractivo nueva subasta de letras en pesos

Hoy el Tesoro volverá a licitar letras en pesos, capitalizables y ajustadas por inflación, una decisión que fue bien recibida por los expertos, ya que coinciden en que, en el contexto actual, estos instrumentos ofrecen una buena oportunidad de inversión.

El viernes el Ministerio de Hacienda anunció la subasta de tres letras en pesos mediante indicación de precio, en la cuales habrá un tramo competitivo y uno no competitivo, suscripción que podrá realizarse tanto en moneda doméstica como estadounidense.

El llamado incluye letras Lecap, las capitalizables, a 71 días de plazo (vencimiento el 10 de mayo) con una tasa mensual del 3,25%, Lecap a 365 días de plazo (vencimiento el 28 de ferbrero de 2020) con un rendimiento mensual del 2,65%.

En tanto, la Lecer, las letras ajustables por inflación, tienen un horizonte de 183 días de plazo. Al igual que en subastas anteriores, la recepción de ofertas será desde las 10 horas hasta las 15 horas.

"Después de la suba de tasas de la semana pasada, las Lecap vuelven a estar algo más interesantes, al igual que las Lecer, que si bien es algo más larga que la emitida anteriormente, podría resultar con una buena tasa real. Va a ser atractiva, sobre todo para capturar estos próximos meses de inflación alta", consideró Martin Przybylski, portfolio manager de Consultatio.

Por su parte, Alvaro Di Carlo, financial manager en Hit Cowork, sostuvo: "Creo que hay liquidez en el mercado para que la suscripción sea exitosa".

En esa línea amplió que "es una medida del gobierno de muy corto plazo para tratar de atenuar la inflación y la presión en el dólar", pero dijo que "en el mediano plazo la licitación tiene un efecto contraproducente ya que convalidar tasas demasiado elevadas generan en el mercado altas expectativas inflacionarias".

Además, Di Carlo comentó que "desde el lado del inversor se puede ver cómo una especulación que apuesta a un dólar planchado y obtener bajo ese supuesto un alto retorno en dólares en poco tiempo, dado que la Lecap a 71 días capitaliza mensualmente al 3,25%".

A su vez, el financial manager en Hit Cowork indicó que "por otro lado, muchos empresarios que deben afrontar desembolsos en pesos aprovechan este tipo de licitaciones para de forma segura aumentar su tenencia, ya que es "algo muy útil ya que por dos meses no tiene sentido posicionarse en dólares con un spread tan alto entre la compra y la venta".

En tanto, Mariano Sardans, Ceo de la gerenciadora de patrimonios FDI , señaló que el inversor es optimista, es decir, si cree que la política monetaria logrará bajar la inflación, claramente la tasa fija es lo más conveniente. No obstante, aseguró: "A nosotros nos gusta más la Lecer, la contra que tiene es que cuenta con poca liquidez". En concreto, recomendó que quien no necesite el dinero invertido y puede esperar al vencimiento, opte por la Lecer, en cambio, quien pueda necesitar vender la letra antes, elija Lecap.

En la liquidez también se enfocó Nicolás González, director de El ABC de tu dinero: "Me parece que hoy una letra que ajuste por inflación no está mal como instrumento, porque la tasa está bastante indómita la tasa de inflación. Sin embargo no es menor el tema de la liquidez, es decir, el mercado secundario; es una de las cuestiones que hay q evaluar".

Para finalizar, Di Carlo prefirió aclarar que aquellos que quieran permanecer en una inversión conservadora deben mantener gran parte de la cartera dolarizada o cubierta con un contrato de dólar futuro.