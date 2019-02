El Banco Mundial vino a controlar la obra más grande que financia en el país

El vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Axel Van Trotsenburg, recorrió hoy la obra más grande que financia en Argentina la entidad. Acudió a Dock Sud donde se llevan a cabo parte de los trabajos del “Sistema Riachuelo”, la obra que optimizará el transporte de efluentes cloacales de la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano y dará cumplimiento al mandato de la Corte Suprema dictado en la conocida “Causa Mendoza” respecto al saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.

“Para el Banco Mundial, es un proyecto muy importante por el impacto positivo que generará en la calidad de vida de millones de personas. Yo estoy impresionado por la complejidad del proyecto, la calidad técnica y el compromiso de la gente que está trabajando, personalmente me da mucha alegría poder ver los avances de las obras. Desde el Banco estamos muy orgullosos de acompañar este proyecto que necesita compromiso total de las partes involucradas”, destacó Van Trotsenburg durante la visita.

El Sistema Riachuelo prevé la realización de 46 kilómetros de túneles (más del doble que el túnel del soterramiento del tren Sarmiento) divididos en tres partes. La inversión total es de u$s 1200 millones dividida de la siguiente manera: u$s 840 millones para el tramo 1 y 3 a cargo del BM y u$s 360 millones para el tramo 2 con aportes del Poder Ejecutivo

Trotsenburg recorrió la obra junto al presidente de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), José Luis Inglese, y la presidenta de Acumar, Dorina Bonetti.

Inglese indicó que “la presencia de las autoridades del Banco Mundial demuestra la importancia que tiene esta obra de saneamiento por su envergadura y por el tremendo impacto que generará para la salud y el medioambiente”.

Además agregó que el grado de avance de las obras “es una muestra de que Argentina en general, y AySA en particular, pueden llevar adelante un proyecto de estas características cumpliendo con los plazos propuestos”.

“Las obras tienen un porcentaje de avance muy importante, y tanto desde Acumar como desde mi rol de coordinadora de la unidad de crédito del Banco, estamos muy satisfechos por ese avance, porque va a repercutir no solo en la calidad del agua del Matanza Riachuelo sino también en la mejora de la calidad de vida de las personas. Esta obra realmente les va a cambiar la vida ", destacó Bonetti.

La obra consta de tres tramos, el primero incluye el Colector Margen Izquierda, al que arribarán las cloacas principales de la Ciudad de Buenos Aires; el segundo prevé la construcción de la Planta de Pretratamiento con las Estaciones Elevadoras de entrada y salida de Dock Sud; y el último que consiste en un Emisario de 12 km –de los cuales ya completó 6,3 km- que trasladará los desagües tratados adentro del Río de La Plata. La finalización de esta obra, que genera más de 1.500 puestos de trabajo, está prevista para el año 2021.

Participaron también de la visita: Jesko Hetschel, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay; y autoridades de AySA: la vicepresidenta Alejandra Alberdi; el director de Planificación Fernando Calatroni; la directora de Inversiones Cora Anderson; y la directora del Sistema Riachuelo, ing. Marcela Álvarez.