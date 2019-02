La encuesta que cierra la grieta: cada vez menos votantes se definen como "anti"

Cada vez más votantes se definen por la positiva y no como "anti", a la hora de hablar de política.

De acuerdo a un estudio privado hecho a nivel nacional, en el último mes, creció el porcentaje de personas que se definen kirchneristas, peronistas o -en menor medida- de Cambiemos, en detrimento de los "anti" de esos mismos espacios.

El espacio que más creció fue el peronista a la hora de preguntar de qué espacio se sienten los votantes. Es que, mientras que el mes pasado un 32,3% se definía como tal, un mes más tarde, este porcentaje trepó a 41,5%.

El espacio político más estable fue el que actualmente gobierna a nivel nacional: Cambiemos. Ante la pregunta: "¿Usted se siente de Cambiemos?" en las respuestas, prácticamente, no se detectaron diferencias.

Entre los que se definen kirchneristas también se detectó una leve suba. Mientras que en enero un 26% se definían como tal, un 28,4% lo hizo en febrero.

Por la negativa, en cambio, se registraron descensos en todos los casos.

Mientras que en enero casi un 40% respondía que se sentía antiperonista, en febrero, ese porcentaje cayó a 33%. Lo mismo sucedió entre aquellos a los que les preguntaron si se sentían "anticambiemos", pero en menor medida: descendió de algo más de 54% a un poco más de 51%.

Todo esto se desprende de un estudio hecho por la consultora Gustavo Córdoba & Asociados hecho entre el 14 y 15 de febrero de este año y que tuvo una muestra de 1200 casos, además de contar con un nivel de confianza del 95%.

Por último, el antikirchnersimo también cayó, y fue el que lo hizo en mayor medida. Ante la pregunta "¿Usted de siente antikirchnerista?", mientras que en enero cerca del 58% respondía que sí, ese mes lo hizo algo más del 49%.

Por otra parte, ante la pregunta "¿Votaría a un espacio que no sea de Macri ni de Cristina?", casi un 60% se inclinó por el sí, mientras que casi un cuarto de los encuestados dijo que no, mientras que, en diciembre, casi el 35% respondía que no.