Banco Industrial pagó u$s 150.000 por acción de Matba y va por Rofex

El Banco Industrial pagó u$s 150.000 por una acción de Matba y va por más: no sólo de las del Mercado a Término, sino también por las de Rofex ​​​​​​, ya que la entidad conducida por Andy Meta está interesada en tener una mayor participación tras la fusión de ambos mercados. De hecho, con los rosarinos comparten desde el mes pasado b.trader, la plataforma de trading marca blanca que agiliza el proceso de aceleración digital de las operadoras financieras.

Pero el Bind no es el único interesado, ya que un peso pesado del sector financiero acaba de adquirir 1% de Rofex en u$s 2,1 millones, que los valúa en u$s 210 millones, un 5% más de lo pagado por el fondo holandés Orange Equity Partners, que a su vez se quedó con ganas de comprar del 5% por el que pagó u$s 10 millones.

En cuanto a las iniciativas que ya empezaron a hacer en conjunto Rofex y el Industrial, en b.trader el aporte del mercado de futuros como socio estratégico de Poincenot (pata innovadora techie del Industrial) se concretó con una contribución de capital de u$s 140.000, más su know-how mediante la incorporación de un director en la nueva sociedad. De esta manera se convierte en un socio minoritario no controlante, pero estratégico, para que la nueva sociedad brinde valor en la digitalización y acceso al mercado de capitales a la mayor cantidad de personas en Argentina.

“Nuestra visión en Poincenot siempre fue la de desarrollar productos financieros digitales que pudieran tomar la envergadura tal para ser independientes y montar empresas autónomas con su propia estrategia, operación, socios y management. Con b.trader estamos lanzando un producto de aceleración digital junto a un líder de industria como Rofex, con el cual compartimos la visión tecnológica del negocio y consideramos estratégicos para este proyecto”, aseguró Facundo Vázquez, fundador y presidente de Poincenot Technology Studio.

Dijo no tener dudas de que la iniciativa "resultará en beneficios importantes para usuarios de las soluciones y para los inversores finales”, comentó Sebastián Ferro, CEO de Primary, empresa de tecnología del Grupo Rofex, que de esta forma fortalece su propósito de impulsar al ecosistema fintech.

“Nuestra plataforma es marca blanca, es decir customizable para que las compañías de inversión puedan comunicar su propia identidad de marca. Nuestra tecnología permite un on-boarding 100% digital, trading en tiempo real y eficiencia operativa. A su vez presenta un time to market considerablemente menor a otros productos”, agrega Augusto Fernández Villa, cofundador de Poincenot y director ejecutivo de b.trader.

De esta manera, Rofex apoya al ecosistema fintech y de tecnología financiera, en esta caso de la mano de Poincenot Technology Studio, empresa de innovación financiera que desarrolla soluciones y productos financieros digitales, que cuenta con una unidad de negocios de "company builder".