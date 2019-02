Lopérfido: "Larreta es como un gobernador del PJ, usa el Estado para tener punteros"

Darío Lóperfido, ex ministro de Cultura de la Ciudad y ex director del Teatro Colón, aún no decidió si se lanzará a disputarle a Horacio Rodríguez Larreta la Jefatura del Gobierno porteño, aunque esta semana volvió a dar que hablar en las redes. El ex funcionario de la Alianza dio una nueva muestra de su "incorrección política" al proponer por Twitter que se retire el homenaje a Eva Perón de uno de los laterales del ministerio de Desarrollo Social-ex Obras Públicas- sobre la 9 de Julio. Los peronistas le saltaron enseguida a la yugular, aunque su polémico posteo recibió también gran cantidad de likes, un reflejo más de la polarización política en tiempos de la grieta. "En la Argentina padecemos un problema muy grave, que es el fanatismo. Además, vos escuchás hablar a un político y dice generalidades, como cuando opinan los jugadores de fútbol al terminar el partido, que repiten siempre más o menos lo mismo. Hay un vacío en la discusión política", reflexiona el ex funcionario de la Alianza en diálogo con 3Días desde Berlín, donde está radicado desde hace más de un año. Lopérfido se muestra entusiasmado con la posibilidad de competir en la Ciudad pero aún no da el sí. Por lo pronto, tiene previsto viajar en breve a Buenos Aires para definir su futuro, aunque aclara que su prioridad hoy es su hijo, el primero, que nacerá en mayo, además de los compromisos laborales que lo atan a la capital alemana.

¿Cómo surgió tu posible candidatura?

-Surgió por distintos grupos que sienten que hay un sector de la ciudad de Buenos Aires que no tiene representación política. Mejorar, que es una agrupación dentro de Cambiemos, la gente del Partido Autonomista Nacional en la Ciudad, donde está Karina Mariani, y un grupo de gente joven que viene de fundaciones especializadas en temas locales de Presupuesto, lucha contra la corrupción, etc. Y también de varios sectores liberales que están trabajando con López Murphy. Pero yo no dije que voy a ser candidato aún, entre otras cosas, porque yo no tenía esto programado para mi vida.

En caso de serlo, ¿descartás una interna dentro de Cambiemos?

-No lo veo, si no se la abrieron a Lousteau, ¿por qué me la van a abrir a mí? Aunque, sinceramente, que la abran o no, y si yo corro, por ahí terminamos corriendo igual por afuera. En ese caso no sería una lista con candidato a presidente como están las cosas hoy. Me parece que lo mejor es trabajar en el proyecto de Ciudad e ir con boleta de jefe de gobierno, legisladores, diputados y senadores por la Ciudad... Y la gente que vote al candidato a presidente que quiere; entiendo que de los que podrían llegar a votarnos, nadie va a votar a Cristina.

Sos muy crítico de la gestión de Larreta desde que te fuiste de su gobierno. ¿Por qué?

-Primero, porque lo que vi adentro no me gustó. Yo venía de trabajar muy cómodo con la gestión de Macri en la Ciudad, había sido director del Colón, y fueron años fabulosos, el Colón andaba bárbaro y era muy cómodo trabajar. Yo no era del PRO y pensé que eso seguía igual, pero vi un decaimiento muy grande en la calidad de la gestión a nivel técnico. Luego, una cosa muy marcada de que Larreta trabaja mucho en armar aparatos, usar el Estado para armar aparatos, tener punteros... Te dicen "son las reglas de juego de la política argentina", pero yo digo: hasta que alguien diga que hay que cambiarlas. Es como si fuera un gobernador del PJ de algunas provincias, y eso genera que el Estado de la Ciudad sea enorme, carísimo, cada vez hay mas direcciones, secretarías, organismos que no se sabe para qué sirven.

¿Qué cambiarías?

-No puede ser que la Ciudad gaste más dinero en su administración que Madrid. Madrid es más grande y tiene unos servicios públicos extraordinarios. Hay áreas del gobierno que hay que ponerles más dinero, porque gastás un montón, pero los hospitales no están con un equipamiento de punta, no los mejoraste edilísticamente, estás gastando mucho, pero tenés un problema de seguridad gravísimo, no prestigiaste a la Policía y cerraste comisarías, la educación no mejoró... ¿Para que gastás tanta plata si estás fallando en las cosas clave?

¿Rescatás algo de esa gestión?

-En la obra pública funciona bien, no me gusta ser un político clásico, admito las cosas que están bien. Pero creo que la Ciudad tendría que tener un achicamiento brutal de gastos y una reasignación de recursos, un período donde se baje el gasto administrativo político burocrático un 40%, y el dinero que queda, reasignarlo fuertemente en salud, seguridad y educación, que es lo que está demandando la gente.

¿Cómo ves el escenario nacional?

-El país está muy mal, se discuten temas accesorios, no los grandes temas. En Argentina hay un problema macreconómico descomunal, tenés pocas gente que aporta impuestos y tenés que pagar jubilaciones, planes sociales, etc., una situación que te lleva permanentemente al déficit. El kirchnerismo modificaba las cifras del Indec y te decía que había menos pobres. El macrismo, al principio, dijo "va haber una lluvia de inversiones"... todo apelar a la magia. La lluvia de inversiones no cae porque tenés una carga impositiva enorme, unos sindicatos que tienen prácticas extorsivas, y las inversiones van a los países donde las condiciones son mejores. Los políticos no están discutiendo eso sino cosas que no tienen que ver con la realidad. El Gobierno perdió la oportunidad al principio de explicar realmente que el país está al borde del precipicio.

Decías antes que no te darían una interna en la Ciudad. ¿Y cómo ves a la UCR en el gobierno de Macri? ¿Los dejan afuera también?

-El PRO tiene un problema grande en aceptar trabajar con gente que no son de ellos puros, y eso lo podés hacer cuando gobernás un lugar chico, pero cuando lo hacés en un país, tenés que incorporar gente de otro lado, porque además, no es que tenés cuadros de un nivel técnico fabuloso. Eso le pasó a Larreta conmigo, pero también le pasó a Macri con Prat Gay, con Melconian. Te tenés que bancar que hay tipos que tienen un nivel técnico muy alto y esos tipos tienen su opinión.

¿Creés que en un eventual segundo gobierno, Macri sea capaz de mayor apertura?

-Se lo recomiendo, porque encima hay un problema pesado, lo que los americanos llaman el ‘pato rengo’ en el segundo gobierno. A los dos años ya no te atiende el teléfono nadie, te quedan dos y no tenés reelección. Le recomendaría aumentar la base de sustentación de modo importante. Si con el primer mandato, y después de haber ganado una elección de medio término muy bien, tenés las dificultades que tenés, en un segundo se te complica mucho. Él tendría que armar una coalición de gobierno de verdad, que incluya a muchos sectores, incluso que lo critican ahora, porque tiene una crisis económica estructural muy fuerte, y si gana lo hará por poco, la situación parlamentaria no va a mejorar, tampoco las provincias que gobierna. No se pueden dar más el lujo de eyectar gente porque les da la discusión en un tema o no acepta las directivas de un funcionario de segunda línea.

Como están las cosas hoy tan inestables en lo económico, ¿Cristina podría volver?

-Si Cristina vuelve al gobierno es una catástrofe y puede ser un signo de involución casi definitivo. El escenario está muy abierto y volátil, puede pasar cualquier cosa. Si aparece Lavagna, por ejemplo, ya esa hipótesis que tenías de confrontar con CFK para jugar con la polarización se te cae. Si es candidato, y vos estás jugando a que te conviene dividir por dos y se divide por tres, te cambia el escenario.

En ese caso, el Gobierno no va a poder evitar tener que hablar de economía...

-Y mucho menos hacerlo desde la estrategia del marketing. Le hicieron decir a Macri que está empezando a bajar la inflación y al oto día sube... esas gaffes no se pueden cometer. Al mismo tiempo estás conteniendo el dólar con una tasa que sigue siendo galáctica, tenés la economía en estado helado. A todos los políticos les diría que no jueguen con fuego, no hagan demagogia, las campañas en la Argentina son muy salvajes, las campañas influyen sobre lo económico, no hay que ser irresponsables. Hay gente que está en una situación muy vulnerable como para que sigan bailando en la cubierta del Titanic, todos: Massa, Urtubey, Lavagna, el Gobierno no jueguen muchachos porque la cosa está bravísima.