Cómo se puede usar la opción "stop debit" para frenar pagos automáticos

El débito automático volvió simple e inmediato el pago de un servicio o tarjeta de crédito; incluso el cliente puede decir que ni se entera de la transacción, solo la constata como un movimiento más en la cuenta bancaria. No obstante, esta automatización se vuelve su principal enemigo si por alguna razón no debe (por un error en la factura o resumen) o no puede pagar a término ese mes y es en ese momento en que se apela al stop debit.

¿Pero qué es y cómo funciona el stop debit? "Si tenés servicios adheridos al débito automático, te recordamos que podés solicitar que el mismo no se realice para la factura más próxima, sin perder la adhesión para futuros pagos. De esta forma, no se realizará el débito más inmediato, pero el servicio queda adherido para vencimientos posteriores sin tener que volver a comunicarte", detalla el Banco Galicia en su página web.

En concreto, es una orden de "no pagar", sin embargo, es preciso saber a quién pedírselo y cuáles son las demoras para poder aplicarlo a tiempo.

Tal como señalaron desde el Banco Central (BCRA), los débitos automáticos adheridos a tarjetas de crédito se cancelan de acuerdo a los procedimientos definidos por cada marca de tarjeta (Visa, MasterCard, American Express); los débitos directos en cuenta de banco, por ejemplo pago parcial de resúmenes de tarjetas de crédito, son definidos por cada banco; mientras que los débitos directos compensados entre bancos, en los que una entidad ordena un débito en otra, por ejemplo, el pago de la factura de una empresa de servicios a través de débito en cuenta, está más fuertemente regulado por el BCRA, que es quien define el procedimiento.

Más allá de estas tres formas de cobro automático, el stop debit más utilizado es que se solicita para detener el débito correspondiente al pago de la tarjeta por medio de la cuenta bancaria. En el Banco Hipotecario comentaron que "generar un stop debit significa solicitar al banco que no debite por un solo evento, es decir un mes, el débito automático del pago de la tarjeta en la cuenta, ya sea el pago mínimo o el total", una operación que "se puede hacer por homebanking, sucursales, call center y banca móvil".

Estos suelen ser los canales que todos los bancos ofrecen, de todas formas, cada entidad tiene no solo sus horarios sino que determinados días en los que se puede hacer el stop debit. Por ejemplo, mientras un banco lo habilita hasta 48 horas antes del vencimiento del resumen de la tarjeta, otro lo permite el mismo día del vencimiento, hasta las 18 horas, e incluso hay una entidad que ejecuta el stop debit hasta 10 días posteriores al vencimiento.

Es importante aclarar que en los bancos que permiten hacer el stop debit el mismo día del vencimiento, requieren que el importe mínimo esté pago. "El stop debit se puede realizar al vencimiento siempre y cuando se haya acreditado al menos un pago equivalente al monto del pago mínimo", destacó Milagro Medrano, gerenta de Relaciones Institucionales de Banco Macro.

En la misma línea, desde un banco privado de capitales extranjero señalaron: "En el caso del stop debit a la tarjeta de crédito, el sistema rastrea hasta diez días hábiles buscando los fondos. Por ejemplo, si el quinto día después del vencimiento encuentra el dinero, lo debita, y si ese mismo día el cliente hace el stop debit, se revierte. Siempre que se haya pedido el mismo día del débito se puede hacer el stop debit y siempre que el monto del pago mínimo esté cubierto".

Lo que pasa es que conviven dos compromisos, el del cliente de pagar al vencimiento, aunque sea el importe mínimo, y el del banco de cumplir con el pedido original del cliente, el de hacer el débito automático. Así lo ven desde el HSBC; Mariano Mancurti, gerente del área tarjetas, indicó: "El espíritu, la idea del débito automático, es que hagamos el débito. Si el cliente dejó el dinero y no lo cobramos, se va a enojar y con razón. Lo que hacemos es que si la tarjeta vence hoy y no hay plata, pero estaba acordado el pago mínimo, se rastrea los días siguientes y se va debitando lo que encuentre hasta completar el mínimo".

En tanto, en ICBC recordaron que para saber si la tarjeta está adherida al débito automático es cuestión de buscar en el resumen la leyenda "se debitará de la cuenta X el monto de X correspondiente al pago total/mínimo". No obstante, este banco también lo informa mediante el resumen electrónico y en el Access Banking en la solapa Tarjetas, Pago Directo.