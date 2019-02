Siguió la salida de inversiones financieras de no residentes

Las colocaciones de fondos extranjeros en activos financieros locales volvieron a dar un saldo negativo entre ingresos y egresos en el primer mes del año. El resultado fue una salida neta de u$s 354 millones en el mes, algo más de la mitad que el mes previo y una reversión respecto del ingreso de u$s 533 millones de mismo mes del año pasado.

Las colocaciones de no residentes en activos locales muestran un signo negativo por décimo mes consecutivo, luego de que en abril del año pasado el desarme masivo de colocaciones en Lebac diera inicio a la escalada de poco más del 100% que vivió la divisa a lo largo de 2018. La salida neta de u$s 242 millones de abril 2018 había interrumpido 15 meses consecutivos de flujos netos de entrada.

Como parte de su política centrada a evitar una nueva corrida cambiaria que pueda volver a disparar la inflación a los 47,6% que marcó el año pasado, el Banco Central (BCRA) dice querer evitar que los flujos de "dinero caliente" tomen posiciones de corto plazo. Así, busca que generen saltos aún mayores a los que se vieron esta semana en el mercado cambiario, cuando el flujo se revierte.

En su informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de enero, publicado ayer, el BCRA pone el foco sobre los inversores institucionales, tanto residentes como no residentes, que durante la calma cambiaria del mes pasado tomaron divisas por u$s 1000 millones netos. "Dentro de Inversores Institucionales y otros, encontramos fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de cobertura, compañías de seguros y otras personas jurídicas no incluidas en las clasificaciones anteriores, tanto residentes como no residentes, cuyas operaciones más significativas se deben a cambio de cartera (salida neta de u$s 1000 millones en enero)", dijo el informe oficial.

Los institucionales hicieron compras netas por u$s 1115 millones, revirtiendo las ventas netas observadas en enero de 2018 en unos u$s 1600 millones, agregó el BCRA.