Con el billete tranquilo, los minoristas volvieron a comprar dólares en enero

El primer mes del año mantuvo al dólar en la parte baja de la zona de no intervención cambiaria y eso, sumado a la temporada de vacaciones de verano, revivió la demanda de billetes por parte del sector privado, que compró u$s 4385 millones y anotó una suba interanual de 51,5%. Esa fuerte demanda de billetes estuvo contrarrestada por ventas brutas récord de u$s 3092 millones, que significaron un crecimiento de 140% con respecto a las ventas de enero de 2018.

Así, el saldo de operaciones con billetes del sector privado resultó en compra neta de billetes u$s 1293 millones (u$s 887 millones más que en diciembre pero u$s 314 millones menos que en enero del año pasado). "Los clientes de entidades compraron en el mercado de cambios unos u$s 1300 millones, mientras que el conjunto de entidades ofertó u$s 1800 millones, colaborando a que el tipo de cambio se mantuviera durante la mayor parte del mes por debajo de la zona de no intervención, hecho que llevó al BCRA a comprar u$s 560 millones", señaló la autoridad monetaria en el informe de la evolución del Mercado de Cambios.

Las personas físicas fueron actores claves en la demanda de dólares físicos. "Las compras netas de billetes de individuos aumentaron respecto a diciembre, tanto por mayores compras brutas (u$s 1802 millones) como por menores ventas brutas (u$s 585 millones)", sostuvo el BCRA.

Tal como indica el reporte publicado ayer, el mes pasado se volvió a observar un aumento con respecto a diciembre en la demanda neta de moneda extranjera de "Personas humanas". La entidad lo atribuyó al aumento estacional de las compras por viajes al exterior realizados durante las vacaciones. Y aclaró que "las compras netas por unos u$s 1850 millones del mes disminuyeron un 37% respecto a lo observado el mismo mes del año previo".

Al respecto, desde el BCRA también anticiparon que "en los primeros 19 días de febrero, pasado el pico estacional de enero, las compras netas de divisas totalizaron u$s 640 millones, monto 60% inferior al registrado en el mismo período del año pasado".

En enero unos 600.000 individuos vendieron billetes en el mercado de cambios, en línea con lo sucedido el mes previo. No obstante, casi duplicaron a las 350.000 personas que vendieron sus dólares en el primer mes del año pasado. "Por el contrario, la cantidad de personas que compraron billetes a través del mercado de cambios aumentó, respecto al mes previo, en unos 300.000 clientes, totalizando 1.260.000", afirmó el BCRA.

Como es habitual, las operaciones con billetes de individuos se concentraron en los estratos inferiores de monto. En enero, el 69% de las ventas brutas y el 70% de las compras brutas fueron realizadas por personas que operaron por montos inferiores a u$s 10.000. Las ventas brutas per cápita fueron de u$s 1000 y fueron superadas por las compras bru-tas per cápita, que llegaron a u$s 1422.

Más allá de las compras de billetes, los individuos también hicieron gastos en dólares por servicios, entre los que se destacaron los pagos relacionados con las vacaciones en el exterior. De acuerdo con el informe del BCRA, los flujos cambiarios de individuos relacionados con servicios totalizaron egresos netos por unos u$s 630 millones. De ese total, las salidas de dólares por "Viajes y otros pagos con tarjetas" registraron una salida neta de u$s 650 millones y mostraron una caída interanual de 49%.