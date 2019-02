De Pablo: “En este contexto inflacionario nadie puede pensar que el dólar se va a quedar quieto”

El economista Juan Carlos De Pablo hizo referencia a los recientes movimientos del dólar y sin querer hacer ‘futurología’ consideró que nadie puede pensar que en un contexto inflacionario como el que tenemos hoy, la divisa se va a quedar quieta.

“Hay que mirar toda la política económica en su conjunto en lugar de mirar sólo el dólar, o la tasa de interes . Nadie puede pensar que en un contexto inflacionario como el que tenemos, el dólar se va a quedar quieto. Y si hay que subir la tasa para que el dólar se quede, se sabe que eso es transitorio. Esas son las vicisitudes que estamos viendo”, sostuvo esta mañana De Pablo.

En ese contexto, el economista indicó que “la fórmula que armó el presidente Mauricio Macri sobre la base de varios ministros conspira contra una pregunta elemental que es ‘quién está a cargo’. Lo que estamos viendo son iniciativas elementales, fragmentadas. Es muy difícil pensar en algo unificado y es muy difícil hacer política económica cuando tenes pedacitos por separados”.

Lo que hay que entender, planteó De Pablo, es que “el acuerdo con el Fondo Internacional (FMI ) no es una política económica, Es programa del organismo que le adelantó fondos a la Argentina, que en otras circunstancias no lo hubiese hecho y con restricciones de políticas económicas que no son tan fuerte”.

En ese sentido, indicó que no se entiende políticamente porque se dice que estamos a merced del Fondo. Técnicamente, los argentinos somos mucho más exigentes que el FMI. Mientras que los argentinos dicen que esto no funciona, el organismo dice que sí. Y en el medio esta esta misión del FMI que se reúnen con políticos de la opción, y uno como economista ve que en realidad se están entreteniendo. Porque si el FMI estaría involucrado con el sistema económico, estaría arremangado y preocupado y buscando cosas específicas”.

“Tenemos un flor de problema y quien tiene la responsabilidad ejecutiva tiene que tomar parte del problema” y juntar los pedacitos, concluyó.