Según Santángelo, qué podría hacer que el dólar llegue a $ 50 a mitad de año

El economista Rodolfo Santángelo señaló que el modelo en materia cambiaria está funcionando dentro de lo previsto, por lo que no consideró preocupante la reciente escalada del dólar que ayer llegó a cotizar a $41. Sin embargo, no descartó que antes eventos inesperados la divisa pueda tener una trepada abrupta a mitad de año.

“El modelo está funcionando de acuerdo a lo previsto. Si el dólar se va al piso de la banda, el Banco Central está autorizado a comprar. Hace unos días la entidad compró u$s 1000 millones, emitió $ 40.000 millones, bajó la tasa de interés y era obvio, ‘sin la bola de cristal’, que en algún momento iba a subir. Y cuando sube el dólar y se aleja del piso de la banda, no compra más dólares, no emite más pesos y la tasa de interés sube. Es un modelo automático”, detalló Santángelo.

En ese sentido, explicó que “con esta nueva suba de tasas, el dólar debería bajar”. Y planteó que “si alguien llamara al Fondo Monetaria Internacional (FMI ) para informarle sobre esta suba, va a decir que el dólar a $40 no es preocupante, pero que le avisen si sube a $50”.

“El modelo está funcionando dentro de lo previsto, sobre todo en materia cambiaria. Mientras la divisa esté ahí cerquita del piso de la banda no es un problema, pero obviamente faltan algunas cosas más. Hoy la mayor preocupación está con la tasa de inflación que con el dólar, aunque están ligadas las dos cosas, no son independientes”, apuntó el economista esta mañana en diálogo con radio La Red.

En ese contexto, señaló que “donde el modelo viene demorado es en lograr que la tasa de inflación baje . El dólar está flotando, es el régimen que tenemos y obviamente que cuando sube algunos se preocupan más que cuando baja”.

“Pero la preocupación sobre la Inflación es que está muy cerquita del 3%, que obviamente es menos del 5% mensual que tuvimos en el cuatrimestre previo, pero es demasiado alto”, amplió.

“La economía argentina está pidiendo más cerca del 2%. Tendríamos que estar yendo a 1,99%, pero se está demorando, y la situación podría empeorar”, advirtió.

Santángelo explicó que “estamos con un plan de emergencia para frenar la catástrofe que teníamos a mediados del años pasado. No había otra alternativa. Es como un puente colgante hasta el 10 diciembre que llegue para superarlo, y no reemplazarlo”.

“Mientras estás en emergencia no tenés mucha alternativa. Pensá que si algunos se asustan con un dólar a $40, lo que sería si estuviera $50. En ese sentido de frenar la emergencia, el plan está siendo exitoso”, evaluó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que algo no salga bien y el dólar llegue a $50 a mitad de año y no recién en diciembre, el economista sostuvo que no debería, siempre y cuando, no se avecinan “expectativas políticas muy delicadas y cumplamos con lo que dice el FMI”.