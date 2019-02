La sustentabilidad no se toma vacaciones

Para algunos la playa es sinónimo de descanso. Sin embargo, no para las marcas que ven en ese ambiente distendido una oportunidad para dar a conorcer a sus consumidores las acciones que llevan adelante como parte de su compromiso para la conservación del planeta.

Se estima que 8 millones de toneladas de desechos plásticos llegan a los océanos anualmente, si las tendencias actuales de contaminación marina continúan, en 2050 el océano tendrá más plástico que peces. En nuestro país, el 82% de los residuos recolectados en la costa de la provincia de Buenos Aires en 2017 son de plástico; botellas, bolsas, tapitas y sorbetes son los protagonistas de la situación, según el último Censo de Basura Costera, realizado por Fundación Vida Silvestre y organizaciones ambientales.

En este mismo contexto, Corona, bajo la premisa el plástico no pertenece al océano, está llevando a cabo una campaña para hacer frente a la contaminación marina. Para ello generó una alianza global con Parley for the Oceans y localmente con Fundación Vida Silvestre, para realizar campañas de recolección y limpieza de playas durante el verano, en distintas localidades de la Costa Atlántica, GBA, Rosario y Corrientes. "No solo buscamos limpiar las playas, sino también concientizar al público respecto de la contaminación marina y provocar cambios de hábito", explica Tomás Grazzini, director de marca Corona.

Con respecto a la campaña se invita al público en general a participar en distintos clean ups. "En estas limpiezas de playa trabajamos junto a FVS y también de la mano de varias cooperativas enfocadas en reciclaje. La Cooperativa Reciclando Conciencia se encargó de la recolección de basura de los clean ups y de la separación de residuos. Y las Cooperativas El Álamo y El Ceibo colaboraron con plástico para el arte en vivo de nuestro Sunset, un momento de celebración en estos encuentros", cuenta Grazzini. Cada clean up dura entre una hora y media y dos horas: comienza con una explicación por parte de los coordinadores sobre cómo juntar los residuos, se cuenta sobre la importancia de recoger plástico, el hecho de que los escombros y la madera finalmente se desintegran y lo fundamental por ejemplo de juntar las colillas de cigarrillos, porque tienen elementos altamente contaminantes.

Hasta la fecha juntaron más de 300 kg. de basura, que posteriormente fueron gestionados por la cooperativa Reciclando Conciencia. Durante febrero se realizarán clean ups en Corrientes, Gran Buenos Aires y Rosario.

A nivel nacional, la Cervecería Antares, originaria de Mar Del Plata, también está participando de acciones de limpieza. "Siempre nos identificamos con la vida al aire libre, con deportes de agua como el surf, y dentro de nuestra misión está devolverles a sectores de la comunidad la ayuda que necesiten, en especial a nuestra ciudad que tanto nos da", cuentan desde la Cervecería. Con esta premisa, la empresa fue invitada a participar en una limpieza en Playa Grande a cargo de Surfrider Foundation y en Playa Daprotis, en la primera fecha del Circuito Junior Argentino. Gracias a estas actividades se logró recuperar en Playa Grande diez bolsas de malta (hechas de polipropileno 100% reciclable) con capacidad para 25kg, y en Daprotis siete bolsas. "A futuro, tenemos planeado organizar otra limpieza para fines de febrero junto a otras actividades en una playa del Sur", concluyen desde Antares.