El dato de inflación de enero desenganchó al peso del "viento de cola" emergente

La disparada local del dólar desenganchó al peso de la suerte del resto de las monedas emergentes y, más aún, de la de su principal socio comercial, el real brasileño. Y tanto operadores como funcionarios coinciden en diagnosticar que detrás del salto del dólar de esta semana está la aceleración de la inflación.

El peso argentino es la moneda con peor desempeño en lo que va del mes y se mueve en soledad. El "viento de cola" de los mercados externos continúa soplando a favor de la Argentina, por lo que este renacer de la volatilidad cambiaria es todo local.

El jueves el Indec publicó el dato de inflación de enero, un 2,9% de variación mensual muy por encima del 2,5% esperado. Además, el número sorpresivo llevó a los analistas a mover para arriba sus previsiones para febrero.

Ayer, en ese contexto, el peso picó en punta como la moneda que más se depreció en el día, con un retroceso de casi 1 punto porcentual respecto del dólar. Tuvo una compañera conocida en el liderazgo, fue seguida de cerca por la lira turca, con una baja diaria de 0,69%. Sólo el peso mexicano y el real brasileño mostraron bajas algo significativas, del 0,26% y el 0,24%.

La mayor parte de las monedas emergentes, en cambio, se movió hacia arriba. A la cabeza de todas estuvo el peso colombiano, con un avance de casi 1%, y el chileno con un 0,63%, seguidos por el yuan que avanzó 0,55%.

La tendencia se sostiene en lo poco que va de la semana: el peso también es la moneda que más se deprecia entre emergentes en ese período, lo mismo que en el mes. Cae 5,93% en febrero frente al dólar contra un 5,18% del rand sudafricano.

"Definitivamente el tema fue el dato de inflación del jueves pasado. Los bancos pedían menos tasa para no quedar afuera de las Leliq con lo que la hicieron ir bajando y, con el dato negativo de enero, se dieron vuelta y se dieron cuenta de que la tasa tenía que repuntar", dijo a El Cronista Joaquín González Calé de INTL FCStone Argentina.

La volatilidad cambiaria fue toda argentina. El mercado externo, en esta ocasión, no tuvo nada que ver. "El viento de cola internacional no se interrumpió, sigue igual. La realidad es que no le veo problema al mundo en el corto plazo, lo cual es bueno, porque el esquema económico necesita de él", agregó González Calé.

El dato de inflación del jueves pasado estaba ayer en todos los análisis. "Siempre es en cámara lenta", dijo un operador bancario a El Cronista. "Como el mundo sigue OK, creo que va a durar poco", agregó.

La lectura coincidía con la visión que después de la jornada de ayer se encargaron de hacer circular desde el Banco Central (BCRA). "Desde el número de inflación que salió el jueves, que sorprendió al mercado un poco al alza, vimos cierta volatilidad", dijeron fuentes de la entidad.

"Como vimos eso primero decidimos endurecer el objetivo de base, por al menos $ 40.000 millones para febrero. La herramienta que tenemos es la base, con eso es que podemos reaccionar, en esa línea en la licitación de Leliq de hoy se anunciaron $ 200.000 millones de colocación pero tomamos $ 212.000 millones, lo que generó una contracción monetaria y, como es normal, la tasa reaccionó a eso", agregaron.

En la entidad que conduce Guido Sandleris agregan otro factor local que afecta al dólar, el desarme de posiciones en Leliq luego de la última medida en la que pusieron un tope a las tenencias de esas letras que pueden acumular los bancos, para evitar la entrada de divisas que vienen a hacer carry. Confían, dijeron, en que las variaciones de la tasa producto de endurecer la meta de agregados absorban la volatilidad cambiaria, aún si continúa en las siguientes ruedas.

La novedad de la venta de futuros para ayudar a frenar la volatilidad no fue confirmada ni desmentida por el BCRA, aunque admiten que es una herramienta disponible en este esquema (ver página 2). "No es el nivel del dólar lo que nos preocupa, sino la volatilidad, en adelante vamos a reaccionar como haya que reaccionar", cerraron.