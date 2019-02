El error no forzado del PJ que le puede dar una gobernación a Cambiemos

Con casi 1,5 millones de habitantes, es el sexto distrito más poblado del país y el más importante de todo el norte. Tiene una fuerte tradición peronista y la imagen del presidente Mauricio Macri no es buena. Sin embargo, Cambiemos puede encontrarse con una posibilidad inesperada de pelear por la gobernación en Tucumán.

El gobernador Juan Manzur buscará su reelección. Fue ministro de Salud durante el gobierno de Cristina Kirchner y se había alejado de la ex presidenta. El 17 de octubre pasado fue el anfitrión del encuentro peronista más amplio, con varias figuras de Alternativa Federal.

Sin embargo, todo cambió a principio de mes, cuando dijo que se dio cuenta “del rol central que ocupa Cristina Kirchner cuando llama a la conformación de un gran frente opositor. Sin mezquindades abre sus brazos a todos”.

Manzur se volvió a acercar a Cristina

Este nuevo acercamiento de Manzur con Cristina dejó pedaleando en el aire a otro dirigente peronista. Se trata del ex gobernador José Alperovich, quien aspira a volver al cargo que ocupó entre 2003 y 2015.

Alperovich sí se había mantenido cercano a Cristina y esperaba que ella lo apoye directamente frente a Manzur. Sin embargo, Cristina se mantuvo en silencio, y el nuevo acercamiento de Manzur hacia la ex presidenta parece haberlo complicado.

En este punto, ni Manzur ni Alperovich, históricamente aliados, quieren bajar sus aspiraciones. Y si bien Manzur es el actual mandatario –el oficialismo suele correr con ventaja–, Alperovich conserva poder y apoyo en la provincia.

Alperovich fue gobernador durante 12 años y quiere volver

Si no logran un acuerdo entre ambos puede llegar a darse un escenario parecido al que le permitió a Cambiemos llegar al poder a nivel nacional. Es decir, el de un peronismo fragmentado que se divide el electorado.

Sin embargo, hay diferencias. El peronismo tiene una gran identificación peronista, al punto que ganaron casi todas las elecciones desde el retorno de la democracia. Pero el sistema electoral, sin PASO y sin segunda vuelta, podría ser un guiño para Cambiemos.

Porque si Manzur y Alperovich resolvieran su disputa en una interna, uno solo sería candidato en las generales. Pero si ambos van a las elecciones generales, podrían dividir su electorado y dar la chance a algo que parecía una quimera: que Cambiemos rompa la tradición peronista y llegue a la gobernación.

Cuatro nombres para un puesto

Ante esta situación, aún no hay un candidato definido de Cambiemos para la provincia, aunque sí hay varios que se anotan. José Cano es una opción: se presentó en las últimas dos elecciones y quedó segundo, pero con un avance: pasó de no llegar al 15% al 41,5% en 2015.

Su figura está muy identificada con Cambiemos, ya que hasta tuvo rango de ministro cuando estuvo a cargo del Plan Belgrano, aunque ese rol se desdibujó poco a poco. A pesar de ese revés, el radical es una figura conocida a nivel provincial y buscaría que la tercera sea la vencida.

José Cano podría volver a competir

El outsider tucumano es Alfonso Prat-Gay, quien se ha mostrado interesado en competir. El ex ministro de Hacienda, sin embargo, nunca tuvo cargos en la provincia y no tiene un buen nivel de conocimiento. Además, luego de su salida del Gabinete las cosas no parecen haber quedado muy bien con el Gobierno, por lo que no sería el candidato preferido de la Rosada.

La senadora Silvia Elías de Pérez también tiene aspiraciones provinciales. Tiene ese puesto desde 2013, cuando asumió en reemplazo de Cano, y en 2015 pasó por las urnas y entró por la minoría. Adquirió mayor conocimiento a nivel nacional el año pasado, cuando tuvo un perfil alto en contra del proyecto de ley sobre el aborto.

El otro nombre que se anota es Domingo Amaya, quien fue intendente de la capital entre 2003 y 2015. Actualmente es subsecretario del Interior de la Nación, pertenece al ala más peronista de Cambiemos y tiene un buen vínculo con Rogelio Frigerio. De hecho, sigue afiliado al PJ. Compartió la fórmula con Cano en 2015.

En cuanto a las fechas, aún no se sabe cuándo votarán los tucumanos. Si bien votarán de forma separada a la Nación, aún Manzur no oficializó la fecha. Debe hacerlo 60 días antes, por lo que se espera que la resolución no demore muchos días más.