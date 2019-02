Lifschitz: “Espero que la Corte tenga un fallo similar para Santa Fe"

Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, celebró el fallo de la Corte Suprema, que indica que el gobierno nacional debe pagar unos $ 15.000 millones a la provincia de San Luis en concepto de retenciones por coparticipación. Es que ambas provincias, junto con Córdoba, habían obtenido un fallo favorable en 2015.

Ayer la Corte actualizó el monto y desde Santa Fe esperan que suceda algo similar con su caso. Y si bien el reclamo santafesino es de $ 80.000 millones, suponen que la resolución será menor a ese monto si se aplicara el criterio puntano. Podría rondar la mitad y estar cerca de los $ 40.000 millones.

Tienen un reclamo idéntico al de San Luis. Después del fallo, ¿qué expectativas tienen?

Estimamos que en las próximas semanas la Corte tenga un fallo similar para Santa Fe. Ha venido sentando jurisprudencia en este tema. El fallo de 2015 le dio la razón a las provincias que habíamos reclamado, San Luis, Santa Fe y Córdoba. Y luego, en relación a la deuda, después de batallar tres años se logra este fallo para San Luis. Seguramente en las próximas semanas tendremos algo similar para Santa Fe.

¿Salió primero para San Luis por cuestiones de plazos?

Probablemente salió antes el de San Luis porque inmediatamente que salió el fallo, San Luis reclamó a la Corte que establezca el monto de la deuda actualizado. Nosotros no lo hicimos de manera inmediata, sino que intentamos una negociación con el Gobierno, que no llegó a buen puerto. Así que volvimos a la Corte a pedir lo mismo que San Luis. Estimamos que en las próximas semanas vamos a tener un fallo similar.

Esa negociación que no llegó a buen puerto, ¿marcó un quiebre en la relación con el Gobierno?

No, no la alteró. Confirmó lo que algunos pensaban, que el Gobierno nunca tuvo intención de saldar esa deuda. Desde el inicio tuvimos buena expectativa. Un sector del Gobierno tenía buena predisposición, como Rogelio Frigerio, quien conducía las negociaciones. Siempre que nos acercábamos a una propuesta positiva y de consenso, subía la consulta al nivel ministro de Economía o Presidente y volvíamos a empezar.

¿Qué monto reclaman?

Estamos reclamando $ 80.000 millones. Si la Corte aplicara el criterio de actualización que estableció para San Luis sería menos de ese monto. Vamos a ver cuál es el criterio que toma en nuestro caso.

¿Qué opina de la intervención del comité nacional de la UCR sobre el radicalismo santafesino?

Es una decisión del funcionamiento orgánico de la UCR, no tenemos por qué objetar ni cuestionar, somos de otro partido. Pero no tiene ningún impacto real en el escenario electoral de Santa Fe. La realidad es que el 90% del radicalismo está dentro del Frente Progresista. Todos los intendentes, la gran mayoría de los legisladores, y muchos van a ser candidatos.

Lo único que cambia es que la UCR formalmente no puede participar dentro de la constitución de la alianza Frente Progresista, pero sus candidatos van a estar presentes en la elección. A nosotros no nos produce ningún cambio.

¿Piensan mantener la estrategia de que el candidato a vicegobernador de Antonio Bonfatti sea radical?

Sí, en principio hay consenso para que el segundo nombre de la fórmula sea del radicalismo. Así ha ocurrido en las elecciones anteriores. Es probable que sea una mujer del centro norte de la provincia, pero no está confirmado.

Para la pelea de octubre, ¿hay avances con Stolbizer? ¿Alternativa Federal está descartado?

No tenemos vocación de integrarnos a una interna dentro del peronismo. Sí trabajamos con Margarita y otros dirigentes en la búsqueda de un acuerdo más amplio con distintos sectores, algunos que están en Alternativa Federal, para tener una posibilidad de llegar a la segunda vuelta.

Hoy el peronismo federal, con ninguno de sus candidatos, tiene chances de llegar a la segunda vuelta. En todas las encuestas aparecen Macri y Cristina liderando la intención de voto. La chance de constituir una propuesta alternativa que rompa la polarización para colarse en la segunda vuelta necesariamente debe tener una base más amplia que el peronismo federal y debe ofrecer una propuesta superadora.

En una situación tan polarizada, el camino del medio no tuvo buen resultado hasta el momento.

No lo tuvo en 2015 ni en 2017. Pero el escenario está cambiando. Hay un sector cada vez más grande que no se siente representado por Macri ni por Cristina. Si no hubiera más que esas dos alternativas, la gente optaría por una u otra. Pero si hoy surge una propuesta confiable, que genere expectativas de gobernabilidad, que tenga una base de sustentación amplia, que no se identifique en un solo sector de la política argentina, creo que tiene serias chances de romper la polarización.